快訊

發聲明駁斥外媒 郭台銘：鴻海全力完成及擴大美國威州投資

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

曾文水庫蓄水剩3成 嘉南秋作雜作是否停灌待議

中央社 / 台南20日電

今年水情不佳，台南曾文水庫蓄水率僅剩3成，南水局今天直言，水庫大量進水機率不高，嘉南灌區秋冬雜作是否供灌，取決於農委會的決定，南水局未作建議。

嘉南灌區二期稻作供灌預定11月上旬結束，尚需用水5000多萬公噸，以當前曾文水庫蓄水量，二期稻供灌後，水庫蓄水量只剩約1億公噸，蓄水率將跌到2成，若加上和曾文水庫連通的烏山頭水庫蓄水量，嘉南灌區灌溉用水僅剩約1億5000萬公噸。

如今沙德爾颱風成形，將為東北部帶來降雨，但南部降雨機會不高，經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，若想大量增加曾文等水庫蓄水量，除非颱風直接登陸，否則些許降雨只會讓地表吸附，對水庫蓄水沒有太大幫助。

農田水利署嘉南管理處推估，今年嘉南灌區秋冬雜作逾4萬公頃灌溉面積，計畫用水約1億公噸，若是依往年慣例供灌，曾水水庫就會見底，鄒漢貴說，今年秋冬雜作、明年春季雜作及一期稻作是否供灌，取決於農委會的決定，南水局未作建議。

嘉南管理處初步決定10月下旬檢討決定是否供灌秋冬雜作，11月中下旬決定是否供灌明年一期稻作。

南水局今天最新水情資料顯示，以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，蓄水量1億5453萬公噸，蓄水率30.39%；烏山頭水庫蓄水量5568萬公噸，蓄水率70.7%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水量8800萬公噸，蓄水率96.92%。

農委會日前決定桃竹苗停灌，主委陳吉仲昨天表示，農委會發給桃竹苗1.9萬公頃停灌區的農民補償金，除了水稻，包含蔬菜、水果、雜糧等其他作物也都有補償，中央將盡快提出補助方案。

南化水庫 農委會

延伸閱讀

中市議員批農田水利會官派亂搞 水頭停灌水尾遭殃

南水局緊急供水系統演練 滯洪池成備援水源

訪視竹市停灌農田現況 陳吉仲：籲農友盡早「割捨」

曾文水庫清淤量創新高 盼助恢復庫容

相關新聞

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

台南市議會今年首創與安南區正統鹿耳門聖母廟合作，舉辦農曆跨年守歲晚會，議長郭信良指出，明年2021農曆跨年將移師溪北地區...

2020新市毛豆節今發表特色產品餐點 宣布毛豆節登場

台南市政府、新市農會、區公所今天在新市三里聯合活動中心舉辦2020新市毛豆節發表會，市長黃偉哲表示，毛豆一直受日本與國人...

報名只剩最後10天 雲林農民大學熱烈招生

雲林農民大學熱烈招生，招生對象不限區域與學歷背景，歡迎有志投入農業者踴躍報名。

大學生是高風險群！台南推校園交通事故風險地圖

18到24歲為機車交通事故好發族群，台南市交通局特別針對大專院校密度最高的永康區3所學校周邊道路風險進行診斷，製作「台南...

澳紐商會自行車環台走訪鄉村 捐10萬獻愛雲林家扶

澳洲紐西蘭商會ANZCham慈善自行車隊，今年邁入第3年的體驗台灣活動昨天抵達雲林縣境，連年的騎乘路線，正好環台一周；今...

閒置荒廢台體大嘉義校區 可望活化成無人機研發中心

台灣體育運動大學嘉義分校5年前熄燈，成為「蚊子校園」，閒置荒廢至今，嘉義縣政府因應中科院民雄院區設置計畫，將利用台體大嘉...

濁水溪大火 麥寮空品紅爆20小時

雲林縣濁水溪出海口河床前晚多處起火，濃煙密布，縣府消防局獲報直至昨天下午才控制，鄰近的麥寮空品測站從昨天凌晨開始就出現「...

蔡英文發敬老禮金 人瑞「足感心」

重陽節將至，蔡英文總統昨天到嘉義縣拜訪108歲前鄰長黃德成及100歲人瑞呂陳娘，致贈金鎖片、敬老狀及水果禮盒，並祝他們身...

私校違規多 學校、家長「相安無事」

少子化，私校經營愈趨困難，只能朝向「升學」靠攏，藉此爭取家長與學生的認同，違規相當普遍，教育界認為，除非教育局主動查處，...

引進補習班方案 長榮中學喊停

台南市府教育局最近接到檢舉指出，私立長榮中學打算引進補教名師到校幫國三學生上課，引發關注。校長許德勝回應，只是學校研究中...

感念為民主做出的貢獻 蔡英文至告別式慰問家屬

蔡英文總統今出席民進黨前嘉義市議員江熙哲母親江蔡省告別式，及「民主小蜜蜂」民進黨員蔡永清靈堂慰問，感念兩人為民主做出的貢...

影／濁水溪火燒18小時未熄 空品惡化加劇空拍機監控

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口南岸高灘地前晚突然多處起火，火勢風勢助長下，加上救火困難，延燒長達18小時直到今天下午才獲控制，...

熱門新聞

觀光局長說漏嘴？ 五月天在桃園開唱明年有望到高雄

影／蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

影／為爸爸圓夢！ 51歲兒子帶78歲父親成功單攻玉山主峰

影／暴怒？虎尾秘書棒打鎮長打到棒子斷 全場老人大爆笑

國際農機展陽剛氣重 show girl變稀有意外成亮點

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。