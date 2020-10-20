曾文水庫蓄水剩3成 嘉南秋作雜作是否停灌待議

今年水情不佳，台南曾文水庫蓄水率僅剩3成，南水局今天直言，水庫大量進水機率不高，嘉南灌區秋冬雜作是否供灌，取決於農委會的決定，南水局未作建議。

嘉南灌區二期稻作供灌預定11月上旬結束，尚需用水5000多萬公噸，以當前曾文水庫蓄水量，二期稻供灌後，水庫蓄水量只剩約1億公噸，蓄水率將跌到2成，若加上和曾文水庫連通的烏山頭水庫蓄水量，嘉南灌區灌溉用水僅剩約1億5000萬公噸。

如今沙德爾颱風成形，將為東北部帶來降雨，但南部降雨機會不高，經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，若想大量增加曾文等水庫蓄水量，除非颱風直接登陸，否則些許降雨只會讓地表吸附，對水庫蓄水沒有太大幫助。

農田水利署嘉南管理處推估，今年嘉南灌區秋冬雜作逾4萬公頃灌溉面積，計畫用水約1億公噸，若是依往年慣例供灌，曾水水庫就會見底，鄒漢貴說，今年秋冬雜作、明年春季雜作及一期稻作是否供灌，取決於農委會的決定，南水局未作建議。

嘉南管理處初步決定10月下旬檢討決定是否供灌秋冬雜作，11月中下旬決定是否供灌明年一期稻作。

南水局今天最新水情資料顯示，以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，蓄水量1億5453萬公噸，蓄水率30.39%；烏山頭水庫蓄水量5568萬公噸，蓄水率70.7%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水量8800萬公噸，蓄水率96.92%。

農委會日前決定桃竹苗停灌，主委陳吉仲昨天表示，農委會發給桃竹苗1.9萬公頃停灌區的農民補償金，除了水稻，包含蔬菜、水果、雜糧等其他作物也都有補償，中央將盡快提出補助方案。