大學生是高風險群！台南推校園交通事故風險地圖

18到24歲為機車交通事故好發族群，台南市交通局特別針對大專院校密度最高的永康區3所學校周邊道路風險進行診斷，製作「台南市永康區風險地圖AR互動包」，方便查看校園交通事故風險地圖及道路交通安全懶人包，盼讓學生的道路交通風險降到最低，該互動包將在明天上線。

台南市交通事故統計分析，永康區為交通事故較為嚴重區域，以107年度數據來看，中華路、中央路口肇事件數即有81件居冠，其次為中華路、中正南路口73件，復興路與中山高速南便道口有70件，肇事對象將近3成是18到24歲的年輕人，也就是剛取得駕照的大學生為高風險族群。

交通局長王銘德表示，市府首度與國泰產險合作製作校園交通事故風險地圖專案，由大數據分析永康區南台科技大學、台南應用科技大學、崑山科技大學等3間大學周邊交通事故風險地點，透過會勘、道路狀況分析、道路設計建議、學生防禦性駕駛對策，與交通管理策略，作為用路環境改善參考依據。

交通局指出，藉由校園風險地圖可讓民眾互動體驗，了解永康區17處易肇事地點需注意的事項，例如行經崑大路和大灣路時要特別留意不要違規跨越雙黃線，因該處機車車流量多，機車跨越雙黃實線頻率高，一不小心恐造成車禍；中華路和中央路口因左轉車流量大，用路人常未依規定左轉肇事，因此建議採兩段式左轉。