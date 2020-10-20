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澳紐商會自行車環台走訪鄉村 捐10萬獻愛雲林家扶

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
ANZCham慈善自行車隊今早從雲林斗六啟程，出發往台南完成環島壯舉。記者陳苡葳／攝影
ANZCham慈善自行車隊今早從雲林斗六啟程，出發往台南完成環島壯舉。記者陳苡葳／攝影

澳洲紐西蘭商會ANZCham慈善自行車隊，今年邁入第3年的體驗台灣活動昨天抵達雲林縣境，連年的騎乘路線，正好環台一周；今天一早準備啟程至台南前，理事長范達明也率一行32人捐助10萬元予雲林家扶中心，支持兒少服務經費。

ANZCham慈善自行車「ANZCham Charity Bike Ride」活動，17日從台北出發，預計21日抵達台南終點站。澳紐商會執行長馬布思說，約450公里的路程，讓同行者在騎乘中領略細微的西部美景，昨日與今天留宿雲林，也體會到台灣人情味的溫暖，沿途收到許多人的加油打氣。

「騎經雲林，許多田地的農夫，看到我們這群外國人，也跟我們揮揮手，好開心！」澳洲辦事處代表高戈銳說，雲林縣隨處可見即將結穗的稻田，綠色浪波迎風搖曳，令人駐足停留欣賞，「台灣的土地果真會黏人！」

昨天ANZCham慈善自行車隊也在家扶青年太鼓隊的鼓聲迎接下，入住斗六飯店一宿；在雲林縣副縣長謝淑亞、家扶委員李美惠見證下，車隊也捐助10萬元支持雲林家扶，范達明說，盼能奉獻棉薄之力，協助經濟弱勢家庭脫貧，輔導自立、兒童保護預防宣導及受虐兒心理創傷服務，失親失依或親生家庭無法照顧的兒童寄養和青少年安置服務等。

雲林家扶中心主任廖志文表示，ANZCham慈善自行車ANZCham Charity Bike Ride走過東部、南部，今年從台北到台南的西部路程，今天再度從雲林啟程，出發往台南完成環島壯舉，期正能量透過自行車「善循環」讓愛擴大。

ANZCham慈善自行車隊昨在家扶青年太鼓隊迎接下留宿雲林，副縣長謝淑亞（右四）、家扶委員李美惠（右三）也與大家相見歡。記者陳苡葳／攝影
ANZCham慈善自行車隊昨在家扶青年太鼓隊迎接下留宿雲林，副縣長謝淑亞（右四）、家扶委員李美惠（右三）也與大家相見歡。記者陳苡葳／攝影

自行車 家扶中心 澳洲

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