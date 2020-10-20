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閒置荒廢台體大嘉義校區 可望活化成無人機研發中心

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
台灣體育運動大學嘉義分校5年前熄燈，閒置荒廢至今，嘉義縣政府因應中科院民雄院區設置計畫，將利用台體大嘉義校區，打造成為無人機研發中心。記者魯永明／攝影
台灣體育運動大學嘉義分校5年前熄燈，閒置荒廢至今，嘉義縣政府因應中科院民雄院區設置計畫，將利用台體大嘉義校區，打造成為無人機研發中心。記者魯永明／攝影

台灣體育運動大學嘉義分校5年前熄燈，成為「蚊子校園」，閒置荒廢至今，嘉義縣政府因應中科院民雄院區設置計畫，將利用台體大嘉義校區，打造成為無人機研發中心，目前已有一家知名無人機公司同意進駐，縣府計畫爭取10多家無人機研發業者進駐群聚，帶動無人機產業發展及年輕人返鄉就業。

縣長翁章梁日前在縣農會舉行的四健會、家政班成果展活動致詞，透露設立無人機研發中心的好消息，他說，在故宮南院表演無人機的公司，將進駐研發中心，也答應31日周末到「嘉有好市集」演出，當天還有國賓宴。

縣府經發處說，閒置的台體大嘉義校區，將打造成民間無人機研發中心，這處與中科院航空所與縣府提案，向行政院爭取在中科院民雄院區的研發中心不同，前者招商民間業者與學術單位，在現成閒置校園土地房舍設研發中心，後者爭取中央29億元預算設無人機測試中心，性質定位不同，但都是發展無人機產業。

去年屏東舉辦的台灣燈會，英特爾公司3百架無人機群展演大受歡迎；今年暑假故宮南院再度招標民間公司表演無人機群燈光秀，由台灣希望創新公司團隊策畫成功挑戰4百架群飛展演，主推台灣自主研發軟硬體設備，展現台灣MIT（Made I Taiwan )科技藝術實力。

近年國內外無人機產業應用快速發展，除既有空拍應用，國內各供需雙方陸續啟動各項專業應用投資與規畫，期在5G、AI技術趨勢下，找尋新藍海機會。閒置的台體大嘉義校區有10多公頃，有棟6樓高的建物，台體大5年前搬回校本部後，閒置至今，遭監察院糾正，前縣長張花冠任內計畫做職棒訓練場地，縣長翁章梁活化打造成無人機研發中心。

暑假故宮南院招標民間公司表演無人機群燈光秀，由台灣希望創新公司團隊策畫成功挑戰4百架群飛展演，主推台灣自主研發軟硬體設備，展現台灣MIT（Made I Taiwan )科技藝術實力。圖／故宮南院提供
暑假故宮南院招標民間公司表演無人機群燈光秀，由台灣希望創新公司團隊策畫成功挑戰4百架群飛展演，主推台灣自主研發軟硬體設備，展現台灣MIT（Made I Taiwan )科技藝術實力。圖／故宮南院提供
暑假故宮南院招標民間公司表演無人機群燈光秀，由台灣希望創新公司團隊策畫成功挑戰4百架群飛展演，主推台灣自主研發軟硬體設備，展現台灣MIT（Made I Taiwan )科技藝術實力。圖／故宮南院提供
暑假故宮南院招標民間公司表演無人機群燈光秀，由台灣希望創新公司團隊策畫成功挑戰4百架群飛展演，主推台灣自主研發軟硬體設備，展現台灣MIT（Made I Taiwan )科技藝術實力。圖／故宮南院提供

嘉義 故宮南院 中科院

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