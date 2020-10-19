快訊

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九6字發聲

上不上陸綜？音樂人的十字路口與樂迷的道義

感念為民主做出的貢獻 蔡英文至告別式慰問家屬

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
立委蔡易餘（右二）為蔡英文總統（左二）解說蔡永清如何騎著自己的殘障機車「民主小蜜蜂」幫忙拉票。圖／蔡易餘服務處提供
立委蔡易餘（右二）為蔡英文總統（左二）解說蔡永清如何騎著自己的殘障機車「民主小蜜蜂」幫忙拉票。圖／蔡易餘服務處提供

蔡英文總統今出席民進黨嘉義市議員江熙哲母親江蔡省告別式，及「民主小蜜蜂」民進黨員蔡永清靈堂慰問，感念兩人為民主做出的貢獻。

江蔡省3日辭世，享耆壽96歲，據了解，江蔡省出身雲林縣四湖鄉，上有6個哥哥，其中3哥蔡誅及4哥蔡昔皆是當地知名政治人物，蔡誅為四湖鄉「蔡派」掌門人，曾任雲林縣7屆議員，民國87年爭取建設箔子寮漁港，是五虎一鳳之一，蔡昔曾任2屆雲林四湖鄉長及3屆議員。

曾是江熙哲助理的立法委員王美惠表示，雖然江總低調，會表示母親很平凡，但其實在他們這些小孩心目中江蔡省非常偉大，因江熙哲父親日治時期就在嘉義地方法院擔任通譯，江蔡省一人照顧家中3男1女，默默在背後支撐著家，江熙哲在家中排行第三，長大後接續父母為青少年、弱勢的協助。

蔡永清本月12日離世，得年53歲，明天將舉行告別式，由縣長翁章梁等人為他覆蓋民進黨旗。蔡永清21歲先後遭電擊、車禍，兩次截肢失去下半身，但仍坐電動機車輪椅為民主奮鬥，23歲加入民進黨，是當時全國最年輕的黨員，曾參與總統直選、廢除刑法100條、國會立法委員全面改選等社會運動。

立委蔡易餘回憶，在他2016年及2020年兩次競選期間，盡管蔡永清反覆性褥瘡發作疼痛，依然騎著自己的殘障機車「民主小蜜蜂」，安裝旗架跟大聲公喇叭，每天一早就大街小巷宣傳8小時，幫忙他與總統拉票，他的一生絕對是正港的生命鬥士，讓人佩服。

蔡英文總統等多位縣市民進黨員今天至民進黨前嘉義市議員江熙哲（江總）母親江蔡省的告別式，感念其對民主的努力。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統等多位縣市民進黨員今天至民進黨前嘉義市議員江熙哲（江總）母親江蔡省的告別式，感念其對民主的努力。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統等多位縣市民進黨員今天至民進黨前嘉義市議員江熙哲（江總）母親江蔡省的告別式，感念其對民主的努力。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統等多位縣市民進黨員今天至民進黨前嘉義市議員江熙哲（江總）母親江蔡省的告別式，感念其對民主的努力。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統等多位縣市民進黨員，今天「民主小蜜蜂」民進黨員蔡永清靈堂慰問，感念他為民主做出的貢獻。圖／蔡易餘服務處提供
蔡英文總統等多位縣市民進黨員，今天「民主小蜜蜂」民進黨員蔡永清靈堂慰問，感念他為民主做出的貢獻。圖／蔡易餘服務處提供

民進黨 蜜蜂 嘉義

延伸閱讀

影／關心92歲臥病崑濱伯健康 蔡英文南下探視

蔡英文、翁章梁訪人瑞點算禮金少1000？原來錢夾在……

蔡英文總統參觀台灣國際農業機械與資材展 肯定成果

蔡英文不出席藍光復節活動 吳敦義：愛台灣要踴躍出席

相關新聞

影／東山夜祭暖身 護送阿立母分靈返大公廨祈平安

台南市東山吉貝耍西拉雅族夜祭與孝海祭明後天舉行，國內唯一供奉阿立母的白河警分局東河派出所，今下午由派出所長黃俊雄、東河里...

議員曝台中比特犬數占全國近半 家長憂孩子安危

遭危險犬種攻擊事件時有所聞，台中市議員張廖乃綸今天指出，今年至今已發生6件比特犬攻擊事件，台中市登記有案的比特犬189隻...

濁水溪火燒18小時未熄 空品惡化加劇空拍機監控

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口南岸高灘地前晚突然多處起火，火勢風勢助長下，加上救火困難，延燒長達18小時直到今天下午才獲控制，...

蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

青蔥進入採收，蔥價下跌，3個月前市場交易價還達每台斤140元至150元，最近青蔥進入採收產季，蔥價一路下滑兩倍以上，跌至...

太子信徒匯聚正善能量 徒步百里為罹病好友祈福

雲林古坑草嶺村一名37歲陳姓男子，在加護病房治療肝病許久，因病況未見好轉，村內信奉太子爺的13位村民，今天從草嶺玄明宮啟...

雲林縣長探望4名百歲人瑞 3人在土庫鎮被譽為長壽鎮

雲林縣長張麗善今天親自將重陽敬老金1萬元、壽麵親自送達4名百歲人瑞手上，並祝阿公、阿嬤健健康康呷百二，每位人瑞都透露長壽...

影／暴怒？虎尾秘書棒打鎮長打到棒子斷 全場老人大爆笑

雲林縣虎尾鎮公所今天舉辦一場別開生面的「棒打老虎」的重陽趣味競賽，鎮長丁學忠和機要秘書吳秀儀示範玩法，猜拳贏的持棒槌打對...

救護技術超水準獲獎連連 雲林縣消防局再添新利器加乘

雲林縣消防局救護人員獲獎連連，去年到院前存活率首度突破2成，也首度獲內政部消防署評鑑消防績優救護人員團體組乙組金質獎，個...

兩岸情勢吃緊農民憂影響外銷 議員：拓展多元行銷

受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制，國內外大型展覽會、集會活動取消，台中市花卉及農產品行銷受嚴重衝擊。台中市議員張瀞分...

影／失智長輩拍婚紗 80歲爺爺親吻老妻說「我愛你」

台灣全人關懷照護服務協會第四年邀請20對失智長者再拍婚紗，重塑幸福記憶。協會祕書長林英明表示，為失智長者拍婚紗，每年都有...

台南百歲人瑞不菸酒 俐落打拳迎賓眾人驚嘆

台南市長黃偉哲今天造訪七股區百歲人瑞黃金從，看到老人家「打拳迎賓」，直言非常感佩，稱讚老人家打整套拳來迎接他們，真的覺得...

台南璟馨婦幼醫院院長林錦義捐救護裝備 提升搶救安全

台南市永康區璟馨婦幼醫院院長林錦義，天捐贈市府消防局全套個人救護裝備器材，在永康第五救災救護大隊舉辦捐贈儀式。消防局長李...

熱門新聞

侯友宜爭環狀線經營權 柯文哲：開到台北換車廂？

觀光局長說漏嘴？ 五月天在桃園開唱明年有望到高雄

邱家父子3人譜政壇傳奇 苗栗市民代表會主席邱炳光病逝

白骨託夢傳奇地方津津樂道 先民骨骸曝屍野地終獲安置

萬里蟹最大盛事鱻蟹宴 10 / 24野柳漁港吃蟹吹海風

世界街舞大賽台灣對韓國 神級表演嗨翻全場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。