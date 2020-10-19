感念為民主做出的貢獻 蔡英文至告別式慰問家屬

蔡英文總統今出席民進黨前嘉義市議員江熙哲母親江蔡省告別式，及「民主小蜜蜂」民進黨員蔡永清靈堂慰問，感念兩人為民主做出的貢獻。

江蔡省3日辭世，享耆壽96歲，據了解，江蔡省出身雲林縣四湖鄉，上有6個哥哥，其中3哥蔡誅及4哥蔡昔皆是當地知名政治人物，蔡誅為四湖鄉「蔡派」掌門人，曾任雲林縣7屆議員，民國87年爭取建設箔子寮漁港，是五虎一鳳之一，蔡昔曾任2屆雲林四湖鄉長及3屆議員。

曾是江熙哲助理的立法委員王美惠表示，雖然江總低調，會表示母親很平凡，但其實在他們這些小孩心目中江蔡省非常偉大，因江熙哲父親日治時期就在嘉義地方法院擔任通譯，江蔡省一人照顧家中3男1女，默默在背後支撐著家，江熙哲在家中排行第三，長大後接續父母為青少年、弱勢的協助。

蔡永清本月12日離世，得年53歲，明天將舉行告別式，由縣長翁章梁等人為他覆蓋民進黨旗。蔡永清21歲先後遭電擊、車禍，兩次截肢失去下半身，但仍坐電動機車輪椅為民主奮鬥，23歲加入民進黨，是當時全國最年輕的黨員，曾參與總統直選、廢除刑法100條、國會立法委員全面改選等社會運動。