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濁水溪火燒18小時未熄 空品惡化加劇空拍機監控
雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口南岸高灘地前晚突然多處起火，火勢風勢助長下，加上救火困難，延燒長達18小時直到今天下午才獲控制，這場大火雖未造成損失，但濃煙也造成雲林沿海空氣品質出現紅色警戒，所幸這場大火並未波及目前正在種樹植草定砂的範圍，否則減砂工程將前功盡棄。
昨晚約7時30分許麥寮濁水溪的麥寮鄉雷厝、橋頭等河段高灘地，至少有5處空曠草地，突然起火，東北季風助長下，火勢迅速延燒，消防局獲報出動前往搶救，因沙地鬆軟，加上缺乏河床道路，車輛難以靠近火場。
消防隊只能等到今天天一亮，出動挖土機開闢防火巷，並用氣墊船載運移動式泵浦抽溪水搶救，直到今天下午火勢才控制，燃燒面積約1公頃，無人傷亡，這無名火起火原因仍調查中，消防隊並派員駐守以防殘火再起，造成二度火警。
這起河川大火，因北風吹濃煙已造成南岸的麥寮幾個鄉鎮空氣污染，麥寮鄉公所出動空拍機隨時掌控火勢情況，以防空汙加劇，縣府環保副局長黃富義表示，空氣主要污染源是懸浮粒子，包括PM2.5、PM10濃度都偏高，請民眾出門務必做好戴口罩等防護措施，避免從事戶外激烈活動。
由於目前濁水溪正進行大規模植披定砂防塵工程，新種的草木是否遭大火波及，第四河川局表示，並未波及定砂植被區，河川局會留意煙塵或煙灰危害現有植被，並採取補植等因應措施，避免濁水溪防塵效果受到影響。
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