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蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
蔥價下跌請工採收不划算 雲林縣農民上網公告開放免費採摘，吸引民眾開心採蔥。記者蔡維斌／攝影
蔥價下跌請工採收不划算 雲林縣農民上網公告開放免費採摘，吸引民眾開心採蔥。記者蔡維斌／攝影

青蔥進入採收，蔥價下跌，3個月前市場交易價還達每台斤140元至150元，最近青蔥進入採收產季，蔥價一路下滑兩倍以上，跌至目前每台斤不到50元，雲林縣虎尾鎮就有一名農民認為若再增加施肥不划算，索性開放供人免費採摘。

雲林縣虎尾鎮有一處蔥田原本就要收成了，但這兩天來卻開放供民眾免費採摘，為何要將辛苦栽種的青蔥免費送人，陳姓農民無奈說，中盤商以他種的蔥還「不夠綠」為由拒收，並要求他要多加施肥，過一陣子才再來收。

陳姓農民認為目前蔥價下跌，如果不賣給盤商，請農工來採收也會增加成本，必會賠本，乾脆將所種約4分地的青蔥忍痛棄收，並要兒子在臉書公告免費開放送人。附近居民得知後，攜家帶眷前來採摘，大人小孩笑容滿臉開心摘蔥。

李姓蔥農也表示，中南部以種北蔥和粉蔥為主，目前北蔥市場價格低迷，盤商承銷意願不高，所以才會找理由拒收，自己採收不敷成本，送人免費採摘，作順水人情「開心就好」。

蔡姓農民說，青蔥價格好時1分地10多萬元都還不想賣，如今每捆3公斤產地價賣不到100元，只能認賠。西螺果菜市場攤商則表示，目前大銷售多數為品相較好的北蔥，1捆3公斤賣80到100元，約2周前價格有到200元以上，現在因產量多價格自然下降。

西螺果菜市場表示，目前北蔥交易均價每公斤25.8元，上月間還有48.1元，8月則仍有每公斤75.9元的高價，由於今年青蔥沒受風雨侵襲，且多數提早成熟，致產量多，估計未來應還會再下跌。

蔥價下跌請工採收不划算 雲林縣農民上網公告開放免費採摘，吸引民眾開心採蔥。記者蔡維斌／攝影
蔥價下跌請工採收不划算 雲林縣農民上網公告開放免費採摘，吸引民眾開心採蔥。記者蔡維斌／攝影
蔥價下跌請工採收不划算 雲林縣農民上網公告開放免費採摘，吸引民眾開心採蔥。記者蔡維斌／攝影
蔥價下跌請工採收不划算 雲林縣農民上網公告開放免費採摘，吸引民眾開心採蔥。記者蔡維斌／攝影
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