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太子信徒匯聚正善能量 徒步百里為罹病好友祈福
雲林古坑草嶺村一名37歲陳姓男子，在加護病房治療肝病許久，因病況未見好轉，村內信奉太子爺的13位村民，今天從草嶺玄明宮啟程，將徒步至台南新營太子宮為他祈福，預計10月21日抵達台南與進香隊伍會香，盼此行能好友帶來正能量，順利換肝，早日康復。
陳男今年37歲，因罹患肝硬化，進出醫院多次，目前人在高雄長庚醫院加護病房住院治療，也正等待換肝機會。同村的好友們看在眼裡，心生不捨，不斷思考如何為他分憂解勞。
一行人討論多時，遂於日前聚在一起規畫行腳祈福旅程，由於目的地是台南新營太子宮，所以特別選在10月25日（農曆9月9日）下周日太子爺聖誕前夕出發。
13位草嶺村民皆信奉太子爺，大家在領隊王啟霖號召下，背著太子爺及多尊神明，從草嶺玄明宮開始約100公里的行腳祈福旅程。
「我們無法為他分擔病痛，能為他做的是匯聚正善能量，並向神明祈福」王啟霖說，此次是大家的首行，每個人都「零經驗」，因此沒有特別安排路線及沿途落腳處，「走到哪，就到哪」，最重要的是展現心意，希望向太子爺祈求護佑好友，藉機也為村莊祈福。
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