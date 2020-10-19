太子信徒匯聚正善能量 徒步百里為罹病好友祈福

雲林古坑草嶺村一名37歲陳姓男子，在加護病房治療肝病許久，因病況未見好轉，村內信奉太子爺的13位村民，今天從草嶺玄明宮啟程，將徒步至台南新營太子宮為他祈福，預計10月21日抵達台南與進香隊伍會香，盼此行能好友帶來正能量，順利換肝，早日康復。

陳男今年37歲，因罹患肝硬化，進出醫院多次，目前人在高雄長庚醫院加護病房住院治療，也正等待換肝機會。同村的好友們看在眼裡，心生不捨，不斷思考如何為他分憂解勞。

一行人討論多時，遂於日前聚在一起規畫行腳祈福旅程，由於目的地是台南新營太子宮，所以特別選在10月25日（農曆9月9日）下周日太子爺聖誕前夕出發。

13位草嶺村民皆信奉太子爺，大家在領隊王啟霖號召下，背著太子爺及多尊神明，從草嶺玄明宮開始約100公里的行腳祈福旅程。