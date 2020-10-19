影／東山夜祭暖身 護送阿立母分靈返大公廨祈平安

台南市東山吉貝耍西拉雅族夜祭與孝海祭明後天舉行，國內唯一供奉阿立母的白河警分局東河派出所，今下午由派出所長黃俊雄、東河里長吳火生，以警車護送阿立母分靈返吉貝耍大公廨，準備檳榔、米酒，依照傳統儀式向阿立母祭拜，等到孝海祭後再請回，祈求過程平安。

白河警分局東河派出所所轄的吉貝耍部落，2009年起由前所長陳進堯前往大公廨分靈請回阿立母坐鎮，祈求轄內治安、交通平安，是國內唯一供奉原住民西拉雅族祖靈的警所。

所長黃俊雄、東河里長吳火生今下午近，3點將供奉在東河所的1只阿立矸，護送返回大公廨，準備檳榔、米酒，依照傳統儀式向阿立母祭拜，等到孝海祭後再請回，過程簡單隆重，約20分鐘完成。

東山吉貝耍西拉雅族夜祭，由明下午2點起部落導覽揭開序幕，晚上7點15分至10點有歌舞表演，夜祭拜豬牽曲預計深夜11點展開，周三上午8點起將祭拜阿立母，下午1點至3點為壓軸孝海祭。