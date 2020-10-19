議員曝台中比特犬數占全國近半 家長憂孩子安危

遭危險犬種攻擊事件時有所聞，台中市議員張廖乃綸今天指出，今年至今已發生6件比特犬攻擊事件，台中市登記有案的比特犬189隻幾占全國一半，很多家長關心禁養令何時公告。

張廖乃綸今天在台中市議會業務質詢時指出，根據統計今年已經發生6件比特犬攻擊事件，比特犬性格不穩定，很容易因外界刺激，情緒失控，突然攻擊動物、甚至攻擊人，因此被農委會公告列為6種危險犬種之一，其他5種危險犬種包括日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西斐勒犬、獒犬等。

根據寵物登記管理資訊網資料，張廖乃綸表示，截至9月15日為止，國內登記有案的比特犬有405隻，而台中市登記有案的比特犬及相關混血品種竟然就高達189隻，幾乎占全國一半。

張廖乃綸指出，農委會主委陳吉仲曾在臉書中預告，農委會將公告禁止飼養及進口比特犬，但很多家長擔心孩子一不小心就會遭危險犬隻攻擊，持續關注禁養令何時正式公告。

台中市農業局長蔡精強表示，台中市寵物登記飼養攻擊性犬隻的數量共有277頭，包含比特犬在內，農委會在9月21日依據動物保護法第8條，預告將比特犬納入「公告指定禁止飼養、輸入或輸出的動物」，預告期有60天。