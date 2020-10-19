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雲林縣長探望4名百歲人瑞 3人在土庫鎮被譽為長壽鎮

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善探視百歲阿嬤吳許炭，致贈重陽禮金及金鎖片。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善探視百歲阿嬤吳許炭，致贈重陽禮金及金鎖片。圖／雲林縣府提供

雲林縣長張麗善今天親自將重陽敬老金1萬元、壽麵親自送達4名百歲人瑞手上，並祝阿公、阿嬤健健康康呷百二，每位人瑞都透露長壽之道，其中107歲的廖蔡愛說她一天一瓶雞精加牛奶，加上晨間體操，骨質不疏鬆，幾位人瑞日常生活共同點就是粗茶淡飯加運動，保持心情愉快是秘訣。

雲林百歲人瑞共113位，最高齡108歲，雲林縣長張麗善今天會同社會處長林文志，走訪虎尾鎮廖蔡愛、土庫鎮黃王水、黃張扁、及吳許炭四位百歲人瑞。

張麗善說，雲林縣今年70歲至99歲長者可領取2000元重陽禮金，目前己撥1億7千萬餘元給各鄉鎮市公所轉發給8萬8867人，今年加發長壽麵線，全縣百歲人瑞113人，每人發1萬元重陽禮金。

虎尾鎮興中里107歲阿嬤廖蔡愛，一生務農拉拔7名子女，食不忌口，少量多餐，每早一罐雞精，晚上一碗牛奶，保持做體操習慣，健康狀況良好，可自主行走。土庫鎮101歲黃王水，早年辛苦務農持家，4代同堂，子女孝順照顧阿嬤無微不至，為模範家庭典範，兒孫有當校長也有當律師，兒孫滿堂，美滿幸福。

土庫100歲的阿嬤黃張扁目前與五個兒子住一起，共同奉養，平日粗茶淡飯，幾乎天天吃自己種的地瓜葉和番薯籤配飯，目前還能幫忙剝花生、大蒜、玉米筍，勤快好動，勤儉持家的她兩度獲選模範母親。土庫103歲吳許炭一輩子務農，她說，一生奉獻家庭子女就是最好的投資，看見子女健康成長、家庭美滿就是最大的成就。

阿炭嬤吃東西固定，每天一顆荷包蛋，不吃加工品，生活很簡單，喜歡泡茶並在家的四周圍拔草鍛鍊身體，她說，長保心情平和是長壽祕訣。

縣長張麗善探訪百歲人瑞廖蔡愛並致贈重陽禮金。記者蔡維斌／攝影
縣長張麗善探訪百歲人瑞廖蔡愛並致贈重陽禮金。記者蔡維斌／攝影
縣長張麗善探訪百歲人瑞廖蔡愛並致贈重陽禮金。記者蔡維斌／攝影
縣長張麗善探訪百歲人瑞廖蔡愛並致贈重陽禮金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善探視百歲阿嬤黃張扁，致贈重陽禮金及金鎖片。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善探視百歲阿嬤黃張扁，致贈重陽禮金及金鎖片。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善探視黃王水百歲阿嬤，致贈重陽禮金及金鎖片。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善探視黃王水百歲阿嬤，致贈重陽禮金及金鎖片。圖／雲林縣府提供

阿嬤 張麗善

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