聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／暴怒？虎尾秘書棒打鎮長打到棒子斷 全場老人大爆笑
雲林縣虎尾鎮公所今天舉辦一場別開生面的「棒打老虎」的重陽趣味競賽，鎮長丁學忠和機要秘書吳秀儀示範玩法，猜拳贏的持棒槌打對方，猜拳輸的用臉盆阻擋，攻守間拼反應機智，沒想到吳秘書猛力一槌竟打斷塑膠棒，全場爆笑「秘書還真的痛恨鎮長呀！」。
「玩和笑是防範老人失智的良方！」丁學忠說，慶祝重陽最重要是要讓老人快樂健康，今年有別以往，改以趣味競賽方式透過「棒打老虎」考驗長輩的反應機智，也增進彼此間趣味互動，達到防制失智的目標。
今天虎尾鎮數十名老人參加，丁鎮長和機要秘書吳秀儀示範玩法，兩人猜拳，贏拳的吳秀儀拿起塑膠棒槌猛力向丁鎮長重槌，反應快的丁鎮長馬上拿起臉盆擋槌，沒想到用力過猛，棒槌折斷彈飛到幾尺外，頓時全場老人笑聲如雷，有人笑說，「沒想到吳秘書還真恨丁鎮長！」，達到完全娛樂笑果。
隨後，老人雙雙上場，一來一往，棒打、擋棒像戰場，笑聲始終沒停過，因贏者有獎，老人還真拼命打，也有老夫妻上場，老公愛的表現，或有輕擊或有承讓，但有老婆則使出吃奶力重擊老公，像把多年委屈全發洩在棒槌上，夫妻愛恨情仇全在棒槌間往來，像孩子般天真可愛的對打，趣味十足，全場捧腹大笑，直說「太好玩了！」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言