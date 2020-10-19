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影／暴怒？虎尾秘書棒打鎮長打到棒子斷 全場老人大爆笑

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾鎮長丁學忠（左）和機要秘書吳秀儀示範玩法，結果吳秘書將棒子打斷，全場爆笑。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠（左）和機要秘書吳秀儀示範玩法，結果吳秘書將棒子打斷，全場爆笑。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮公所今天舉辦一場別開生面的「棒打老虎」的重陽趣味競賽，鎮長丁學忠和機要秘書吳秀儀示範玩法，猜拳贏的持棒槌打對方，猜拳輸的用臉盆阻擋，攻守間拼反應機智，沒想到吳秘書猛力一槌竟打斷塑膠棒，全場爆笑「秘書還真的痛恨鎮長呀！」。

「玩和笑是防範老人失智的良方！」丁學忠說，慶祝重陽最重要是要讓老人快樂健康，今年有別以往，改以趣味競賽方式透過「棒打老虎」考驗長輩的反應機智，也增進彼此間趣味互動，達到防制失智的目標。

今天虎尾鎮數十名老人參加，丁鎮長和機要秘書吳秀儀示範玩法，兩人猜拳，贏拳的吳秀儀拿起塑膠棒槌猛力向丁鎮長重槌，反應快的丁鎮長馬上拿起臉盆擋槌，沒想到用力過猛，棒槌折斷彈飛到幾尺外，頓時全場老人笑聲如雷，有人笑說，「沒想到吳秘書還真恨丁鎮長！」，達到完全娛樂笑果。

隨後，老人雙雙上場，一來一往，棒打、擋棒像戰場，笑聲始終沒停過，因贏者有獎，老人還真拼命打，也有老夫妻上場，老公愛的表現，或有輕擊或有承讓，但有老婆則使出吃奶力重擊老公，像把多年委屈全發洩在棒槌上，夫妻愛恨情仇全在棒槌間往來，像孩子般天真可愛的對打，趣味十足，全場捧腹大笑，直說「太好玩了！」。

虎尾鎮公所舉辦有趣的棒打老虎趣味賽，考驗老人機智反應充滿笑聲，提前歡度重陽節。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所舉辦有趣的棒打老虎趣味賽，考驗老人機智反應充滿笑聲，提前歡度重陽節。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所舉辦有趣的棒打老虎趣味賽，考驗老人機智反應充滿笑聲，提前歡度重陽節。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所舉辦有趣的棒打老虎趣味賽，考驗老人機智反應充滿笑聲，提前歡度重陽節。記者蔡維斌／攝影
虎尾老人提前度過趣味十足的重陽節。記者蔡維斌／攝影
虎尾老人提前度過趣味十足的重陽節。記者蔡維斌／攝影
丁鎮長也馬上還擊槌打吳秘書，全場再大爆笑。記者蔡維斌／攝影
丁鎮長也馬上還擊槌打吳秘書，全場再大爆笑。記者蔡維斌／攝影

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