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兩岸情勢吃緊農民憂影響外銷 議員：拓展多元行銷

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
兩岸情勢緊張，台中市議員張瀞分要求農業局關注農產行銷。記者陳秋雲/攝影
兩岸情勢緊張，台中市議員張瀞分要求農業局關注農產行銷。記者陳秋雲/攝影

受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制，國內外大型展覽會、集會活動取消，台中市花卉及農產品行銷受嚴重衝擊。台中市議員張瀞分表示，除疫情影響，農民也擔心因兩岸關係緊張，農特產銷售大陸不確定因素多，要求農業局要拓展多元行銷，提升農民收益。

根據農業局統計，台中市107年農特產外銷金額為2億1398萬元，去年2億7823萬元，今年1月-9月，台中市農特產外銷金額共1億5420萬元，比去年同期減少約18%。

市議員張瀞分說，新冠肺炎疫情衝擊市場，台中市今年前3季農特產外銷比去年同期減少約一成多，幅度沒有預期中大，可見市府努力行銷，期盼買氣盡速回溫。

張瀞分問目前台中市農特產品外銷的國家有哪些?兩岸關係如此緊張，農產品還能順利銷往大陸市場嗎?張瀞分說，農民團體、農民的行銷能力比較不足，希望農業局能有效協助農民們拓展多元行銷管道，打入影音分享平台、網路直播、電視購物頻道、大型百貨公司或量販店等，提升農民收益，另外也要積極開發農產加工品，穩定市場價格。

農業局長蔡精強表示，台中市的文心蘭今年受疫情影響，外銷日本價格下跌，市府積極拓展農特產國內行銷，輔導農民團體成立網路銷售平台，讓通路不因疫情受阻。

今年4月-5月疫情嚴重時，台中市茂谷柑銷大陸數量還有800多噸，顯示台中的水果品質非常好，市府也積極拓展東南亞市場，降低單一市場的風險，緊接著台中市的椪柑即將進入產季，目前整體外銷通度看起來也還算穩定。

台中市 農民 疫情

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