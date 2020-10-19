失智長輩拍婚紗 80歲爺爺親吻老妻說「我愛你」

台灣全人關懷照護服務協會第四年邀請20對失智長者再拍婚紗，重塑幸福記憶。協會祕書長林英明表示，為失智長者拍婚紗，每年都有不同的挑戰，今年遇到最多的是「家庭課題」，有阿公要、阿嬤拒絕；有子女興致盎然，父母卻拒絕；也有父母想拍，子女卻無法配合，有時家屬與失智者更難走出來。

80歲的賴爺爺和賴奶奶今天一大早就到蘇菲瑪索法式婚紗公司報到，經過梳妝、換上禮服。賴爺爺在鏡頭前向失智的賴奶奶送上一束花，感謝她為家庭的付出，說出「我愛妳」並獻上親吻。賴爺爺說，結婚51年，結婚照早已找不到了，重新穿上婚紗，新娘子還是一樣美。

林英明表示，台灣全人關懷照護服務協會開辦失智社區服務據點第四年，在失智照顧的經驗中發現，引導長者回憶幸福早年經驗，有助於情緒穩定及溝通。與長輩們談論戀愛史及當年婚禮過程，總是滔滔不絕，但家中的結婚照泛黃了、遺失了，子女也覺得可惜，所以發起了這個服務計畫，讓長輩們體驗現在年輕人拍婚紗的模式。

為失智長者拍婚紗是「全套」服務，從試穿選定婚紗禮服、修改、髮妝、換裝到拍照，然後還要選照片、輸出無框畫，邀請家人兒孫一同入鏡。拍照過程中狀況連連，有男主角一到場就吵著要離開，有爺爺一直問著要花多少錢？有奶奶一直撥開頭紗嫌累贅，還有位奶奶只要說「大肥豬」，就會開懷大笑！