台南百歲人瑞不菸酒 俐落打拳迎賓眾人驚嘆

台南市長黃偉哲今天造訪七股區百歲人瑞黃金從，看到老人家「打拳迎賓」，直言非常感佩，稱讚老人家打整套拳來迎接他們，真的覺得他身體非常硬朗。

黃偉哲問老人家「身體怎那麼好？都吃什麼？你有抽菸嗎？喝酒嗎？」連串疑問黃金從一一答來：從小就不時訓練身體，沒有抽菸喝酒。

黃偉哲稱讚黃老先生健康樸實，有農村長者的風範，也很感謝他對於鄉里的奉獻。黃偉哲說，台南市有這麼多年長長輩，已經達到30萬3千多人，人口高齡化其實是滿快。

他說，65歲其實歲並不算老，他們應該對社會有更多的貢獻，不管是從事志工，不管是教導下一代許多做人做事的道理，很期待這些老來寶能夠讓社會更崇敬，對社會有更多的貢獻。

看到阿公打拳，黃偉哲還開玩笑說「我第一個想到的是要把金牌收回來，看起來不像一百歲，手腳這麼好，怎麼會我們還要給金牌、一萬塊呢？」看身分證的確是一百歲，可見阿公的身體很硬朗，不菸不酒，生活規律很正常，飲食很正常，常常會鍛鍊手腳，這點我們是覺得很欽佩的。

為慶祝重陽佳節，黃偉哲今天拜訪百歲人黃金從獻上祝福，贈送市府重陽禮金一萬元及賀禮，並代頒總統府贈的敬老狀及與衛福部聯名致贈的金鎖片等賀禮，祝福長輩重陽久久，健康長壽。