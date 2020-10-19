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南水局緊急供水系統演練 滯洪池成備援水源

中央社 / 台南19日電

因應水情不佳，南區水資源局今天在南科園區的滯洪池演練去年採購的「Qwater緊急供水系統」，引原水過濾後，初估每天可產出約15噸清水，可在必要時成為備援水源新方案。

依經濟部水利署南區水資源局的觀測資料，供應民生用水為主的南化水庫今天的蓄水率約97%，但容量最大且肩負農作物灌溉重任的曾文水庫，今天蓄水率僅約30%，水情並不理想。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，往年6至9月都會有颱風豪雨將水庫蓄滿甚至洩洪，但今年同期間，南部各水庫降雨量都不到歷年平均的60%，曾文水庫更是不到50%。

鄒漢貴指出，因應極端氣候的水資源風險，南水局去年採購Qwater緊急供水系統，平常定期維護與不定期演練，確保設備功能正常，未來也可機動支援各需水點，減輕限水地區民眾生活的不便。

他說，Qwater緊急供水系統是水利署與工研院合作研發的村落型機動式緊急淨水設備，具有快速組裝、豐沛、優質等特性，可依當地的水質特性機動調整製程，快速得到質量俱優的水，原本是為解決洪水災害期間飲用水問題設計，也可作為枯旱期間定點的簡易供水設備。

鄒漢貴指出，這套系統除了可以處理地表水外，地下水與較高濁度的水也沒問題，產出的水甚至可達到生飲標準，今天的演練在南科園區防汛站引迎曦湖滯洪池原水過濾，估算每天可產出約15噸清水，約50個人1天的用水量，為備援供水提供新方案。

南化水庫 水資源 滯洪池

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