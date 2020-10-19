蔡英文、翁章梁訪人瑞點算禮金少1000？原來錢夾在……

重陽節將至，總統蔡英文今天由嘉義縣長翁章梁等人陪同，到嘉義縣拜訪109歲人瑞黃德成、100歲人瑞呂陳娘， 致贈金鎖片、敬老狀，水果等賀禮，2名人瑞都頭腦清楚，呂陳娘現場點算禮金時怎麼算都少1000元，原來鈔票夾在紅包底層，讓現場笑聲不斷。

總統蔡英文今天先到嘉義縣水上鄉三和村，拜訪全國最高齡鄰長黃德成，黃德成說明雖然依身分證登記他是107歲， 但事實上他與民國同年，只是父母親晚報戶口。

蔡英文第二站到六腳鄉探視100歲的呂陳娘，翁章梁及立委陳明文、蔡易餘都到場陪同，翁章梁拿出9000元紅包禮金後提醒點算一下，呂陳娘立即抽出紅包，俐落地點算現金，但怎麼算都只有8000元、讓眾人滿臉狐疑？ 再仔細查看才發現1000元仍夾在紅包內層，現場笑聲不斷。

呂陳娘的次子呂仁和表示，母親的個性堅毅，凡事喜歡自己動手，對於數字也相當清楚，至今仍可以每周自撥電話給兒孫，個性樂觀開朗。