失去左手也不放棄 甜姐兒找回人生意義

嘉義縣鹿草鄉36歲陳芃彣長相甜美，但她曾因車禍造成左手神經叢受損，功能全失，求職多次碰壁，還一度因憂鬱症被強制送醫，後在勞動部雲嘉南分署朴子就業中心協助下，先後到六腳鄉蒜頭國小，及女性藥癮者安置機構「蛻變驛園」擔任行政工作，重新找回人生希望。

陳芃彣大學時因一場車禍意外失去姊姊，自己的左手也因此功能全失，陳芃彣回想那段時期表示，她當時曾3年把自己關在家中，足不出戶，埋怨老天為何帶走的不是她，後來不忍心父母總是為她以淚洗面，決心轉念面對，「當你轉換心境時，會發現人生中的憂慮都變得微不足道」。

陳芃彣表示，轉念後她積極求職，但因身體因素，找工作碰壁超過百次，但她從不放棄任何一個就業機會，後來透過朴子就業中心推介，先後到蒜頭國小與蛻變驛園擔任行政人員，負責文書處理、請購與核銷等工作。

「我們雖然不一樣，但努力去跟大家一樣」，陳芃彣說，她很珍惜工作的時光，工作不僅讓她有了自信心與成就感，也讓她找到存在的價值，蛻變驛園主任邱國智表示，芃彣工作認真，也會主動幫忙同事，她的開朗樂觀反而感染安置的藥癮住民，讓他們有正面的態度與想法。