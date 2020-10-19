綠金升級 將軍農會萃取蘆筍推化妝品、沐浴露

台南巿將軍區是臺南市綠蘆筍的重要產地，將軍區農會結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露，今天辦理發表會，市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清一同體驗新產品。

黃偉哲表示，將軍區農會積極強化綠蘆筍產業的競爭力及附加價值，使綠蘆筍產業更加穩定發展。以往綠蘆筍以食用為主，除了鮮煮綠蘆筍，也研發蘆筍茶包及蘆筍香鬆上市，這次創新結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露，使得綠蘆筍產業更多元，也更貼近民眾日常生活。

謝耀清指出，將軍區的綠蘆筍栽種面積約45公頃，年產量1200公噸，產值約新台幣1億4千萬元，其設施栽培面積約18公頃，居全國之冠，產量達550公噸，可全年供應市場。該區露天栽培的綠蘆筍每年8月至翌年2月為栽培管理期，3至6月為盛產期。

將軍區農會表示，「綠金蘆萃」精華液有良好保濕效果，早晚清潔臉部後使用，可使肌膚水嫩保濕，由內而外綻放水亮光澤，恢復青春彈力；「綠金蘆萃」沐浴露讓肌膚在溫和潔淨的同時，擁有水亮柔嫩的貼心呵護。新品上市期間有優惠，「綠金蘆萃」精華液每瓶原價850元，優惠價750元，「綠金蘆萃」沐浴露每瓶原價650元，優惠價550元。服務專線：06-7942127 將軍區農會供銷部。