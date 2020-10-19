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老男人愛宅在家？銀髮爺爺：調整心態才能享受生活
高齡化社會來臨，但所有活動幾乎都陰盛陽衰，參與社區活動男性長輩認為，女比男長壽，女性上課人數相對多，但許多男性仍停留在過去角色扮演，主管職退休後不習慣到社區互動，若能調整心態進入社區上課，也可和他人分享專長，享受社區活動樂趣，身心靈、智慧都可得到滿足。
白川町社區發展協會理事長陳金虎說，國內男女平均壽命女比男多約七歲，因此社區常見到寡居婦女、婆婆，由看護、子女帶來參加活動，另外他也發現不少男性退休後心態轉不過來。
「男性角色扮演轉不過來！」國中校長退休的趙啟蒼認為，過去公民營機構、企業主管多是男姓，許多男性退休後無法放下身段和他人互動，但不參與社區活動，悶在家中能和幾個人說話？最後可能越來越走不出來。
他說，社區是血親、姻親之外第三家庭，就像過去常說「遠親不如近鄰」，社區朋友真的比部分親人更了解你，但社區帶動者很重要，若有開朗、熱忱領導人，願意走進長者家中鼓勵參與，宅在家的老人才有機會走出來，成為固定成員。
「想當年已經不值錢！」嘉義市白川町社區81歲的鄢民治說，50歲部隊退休後曾到退輔會等單位二次就業，現在算二次退休，若和老同事聊都是舊事，多聊幾次、自己故事朋友可能都會背了。
鄢民治說，參與社區活動則不同，不僅增加交友空間，社區多元課程也開眼界、活動筋骨，像近期教打鼓，這是過去從沒機會學的樂器，跟著鼓聲韻律順便活動；社區衛教營養課、麵食教學課，不僅可嘗各地風味菜餚，回家還可試做，讓生活更多元有趣。
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