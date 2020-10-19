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雞婆退休護理長 進社區助獨居失智長輩找到成就感

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市西區車店社區發展協會透過木工課程，讓長輩重拾自信。記者卜敏正／翻攝
嘉義市西區車店社區發展協會透過木工課程，讓長輩重拾自信。記者卜敏正／翻攝

銀髮族參加社區活動男女失衡，嘉義市西區車店社區發展協會理事長陳姿羽，退休前在醫院當護理長推動社區醫療，退休後積極走入社區，不僅鼓勵男性參與社區活動，也將獨居、失智長輩找出來，依過去專長設計活動，讓長輩到社區有目標、成就感。

陳姿羽表示，退休前在台中榮總嘉義分院推動社區醫療，經常參與社區銀髮教育、活動，三年前接下社區副總幹事職務後，發現社區活動男姓真的比較少，就帶著志工走進社區家訪，請長輩積極參與，還曾因此被誤認是詐騙集團趕出來。

「我比較雞婆啦！」陳姿羽說，許多男性長輩寧願獨自坐在家中沙發看電視，也不願參加社區活動，她常帶著社區夥伴到長輩家中勸說，說明參加醫療、休閒課程講座優點，一次不來就耐心拜訪二次、三次，有不少長輩因此被她感動，剛開始勉為其難參加，現在已成為社區活動基本成員。

陳姿羽說，像年過8旬的蘇阿公已失智， 前都和妻子宅在家，去年她到家中勸說，不斷鼓勵參加社區活動，剛開始還透過志工陪伴參加活動，現在每天都要到社區報到，連住外地的女兒，都多次到場感謝社區，稱讚父親的確跟過去不同。

她說，蘇阿公年輕時從事木作，社區日前還購買材料、委託他製作書報架，原本不太說話的他，製作過程會提供建議、說明工法，製作過程她看見蘇阿公眼裡的專注表情、自在自信心，完工後更開心。

陳姿羽謙稱因為「雞婆」個性走訪社區，把獨居、失智長輩找出來。記者卜敏正／攝影
陳姿羽謙稱因為「雞婆」個性走訪社區，把獨居、失智長輩找出來。記者卜敏正／攝影

嘉義 男性 失智

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