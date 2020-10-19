雞婆退休護理長 進社區助獨居失智長輩找到成就感

銀髮族參加社區活動男女失衡，嘉義市西區車店社區發展協會理事長陳姿羽，退休前在醫院當護理長推動社區醫療，退休後積極走入社區，不僅鼓勵男性參與社區活動，也將獨居、失智長輩找出來，依過去專長設計活動，讓長輩到社區有目標、成就感。

陳姿羽表示，退休前在台中榮總嘉義分院推動社區醫療，經常參與社區銀髮教育、活動，三年前接下社區副總幹事職務後，發現社區活動男姓真的比較少，就帶著志工走進社區家訪，請長輩積極參與，還曾因此被誤認是詐騙集團趕出來。

「我比較雞婆啦！」陳姿羽說，許多男性長輩寧願獨自坐在家中沙發看電視，也不願參加社區活動，她常帶著社區夥伴到長輩家中勸說，說明參加醫療、休閒課程講座優點，一次不來就耐心拜訪二次、三次，有不少長輩因此被她感動，剛開始勉為其難參加，現在已成為社區活動基本成員。

陳姿羽說，像年過8旬的蘇阿公已失智， 前都和妻子宅在家，去年她到家中勸說，不斷鼓勵參加社區活動，剛開始還透過志工陪伴參加活動，現在每天都要到社區報到，連住外地的女兒，都多次到場感謝社區，稱讚父親的確跟過去不同。