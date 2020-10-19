世界街舞大賽台灣對韓國 神級表演嗨翻全場

2020世界街舞大賽今年在嘉義市舉行，爭霸戰昨晚由嘉義市「築夢者」團長哈利昨晚對上南韓選手「B-boy大神」Hong10，絢麗舞技讓市長黃敏惠直呼「神級表演」，精彩的舞藝High翻全場。

Hong10一舉拿下七回合奪勝，他表示，非常開心有機會來嘉義市，很期待下一次再來，更會保持這份情誼、持續交流．來嘉義市的這段日子，每天都會練舞超過3個小時，看到哈利與市府團隊這麼努力的籌辦這場盛會，他覺得嘉義市真的棒。

雖然挑戰失敗，但哈利表示，能夠跟自己的偶像對決，就是一種美夢成真，其實昨夜輾轉難眠，想著如果贏、如果輸怎麼辦，比賽雖然輸了，但對於他而言就是築夢前進，未來一定會繼續努力下去。

黃敏惠說，這是為每一個孩子舉辦的比賽，看到孩子們為了夢想，不斷的努力、不斷的前進真的非常感動。這場賽事更在國際間產生巨大的回響，嘉義市是街舞首都，更是全球亮點。

文化局表示，本月17日、18日的大賽有「全國舞展」、「街舞Battle大賽」及「街舞爭霸」三場活動。17日來自全國高中及大專院校的街舞社團同場競技，年輕學子們在舞臺展演他們的青春舞步。

18日的街舞Battle大賽，看到來自各地的舞蹈好手同台競賽，今晚的壓軸街舞爭霸賽事，哈利對上Hong10更是座無虛席，七回合的大戰每一秒都精彩。