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雲林土庫衛生所社區設站接種疫苗 11月10日前還有8場次

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林土庫衛生所流感疫苗社區接種站配合政策，優先為65歲以上民眾施打疫苗，至11月10日期間還有8場次。圖／土庫衛生所提供
雲林土庫衛生所流感疫苗社區接種站配合政策，優先為65歲以上民眾施打疫苗，至11月10日期間還有8場次。圖／土庫衛生所提供

全台10月17日起暫緩無高風險慢性病50歲至64歲成人接種流感疫苗作業，雲林縣目前優先安排長照機構及65歲以上長者、幼兒、校園、醫事人員等高風險對象接種，各地衛生所也陸續巡迴到社區設站施打。今天適逢周日，醫療診所多休診，土庫衛生所今天安排到馬光西平老人會館設站施打，接種177支疫苗，施打情形熱絡，但無出現搶打，現場秩序良好。

土庫衛生所流感疫苗社區接種站，今天巡迴至馬光西平老人會館，為65歲以上縣民施打疫苗，另外也提供乳房攝影、子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查及口腔黏膜檢查等免費四癌篩檢。

衛生所人員表示，土庫鎮自本月5日開打以來，醫療診所已施打約600支，衛生所每天施打逾200支，施打情況相當熱絡，不過疫苗充足，不至出現搶打情況。  由於目前暫緩無高風險慢性病的50歲至64歲成人接種作業，今天社區設站準備約200支流感疫苗，總計施打177支，施打數量確實稍降。

土庫衛生所至11月10日期間還有8場次流感疫苗社區接種站，詳情可至該所網站查詢；另所內開放接種時間包括周一至周五上午8點10分至11點30分成人接種；每周三上午8點10分至11點幼兒接種。

 因應目前流感疫苗施打計畫，雲林縣衛生局表示，社區設站以偏遠交通不便及65歲以上長者為原則，詳細場次民眾可詢問各地衛生所；由於疫苗採分批到貨，除保留各校園接種量，也會分批配給合約院所，請民眾前往施打前務必先行預約，以免撲空。

雲林土庫衛生所流感疫苗社區接種站今天安排到馬光西平老人會館，計施打177支流感疫苗。圖／土庫衛生所提供
雲林土庫衛生所流感疫苗社區接種站今天安排到馬光西平老人會館，計施打177支流感疫苗。圖／土庫衛生所提供

流感疫苗 衛生局

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