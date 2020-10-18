劍湖山環教園區角逐綠遊人氣王 投票還可抽Apple watch

劍湖山主題樂園前身為景觀花園，為延續環境保護初衷，維護當地自然景觀，園內另設有環境教育園區，2015年正式通過環境教育設施場所認證，5年來提供學校、民間等團體進行環境教育，今年更入選全台環教場所人氣王選拔，即日起至11月10日邀民眾上網投票集氣，推波摘下「綠遊人氣王」寶座。

雲林縣目前有10座環境教育認證場所，包括黃金蝙蝠生態館、華山社區環境教育學習中心、潔綠永續環保未來屋、中科虎尾園區汙水處理廠、農田水利環境教育園區、斗六工業區汙水處理廠環境教育場域、北港礫間接觸曝氣氧化廠、湖山水庫環境教育園區、湖山自來水環境教育園區，其中劍湖山世界環境教育園區為第二座，是縣內環教先驅。

1988年以景觀花園起家的劍湖山世界，雖在1990年轉型成遊樂園，但仍將樂園結合當地山林景觀，設立占地3公頃的環境教育園區；東臨大湖口溪及鐵國山，西可俯瞰一望無際的嘉南平原，更可遠眺大尖山峰脈相連景致，美不勝收。

由於該址早期是日治時期古坑第一個種植咖啡的苗圃，因此園內還成立了國內第一座專屬咖啡博覽館，結合環境教育課程，讓遊客透過3種原生咖啡、近200種喬灌木與數十種鳥類、蝴蝶及蛙類等生物，了解古坑自然環境議題與咖啡產業文化。