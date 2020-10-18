快訊

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

比過年還熱鬧 蒸汽火車頭DT668駛入台南後壁車站

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
DT668蒸汽火車開抵後壁車站，遊客爭相排隊拍照合影。記者謝進盛／攝影
DT668蒸汽火車開抵後壁車站，遊客爭相排隊拍照合影。記者謝進盛／攝影

蒸汽火車之王DT668今近午駛抵台鐵後壁車站，下午再度駛離，吸引數千鐵道迷來「朝聖」，站方笑說，這樣熱潮比農曆春節還熱鬧，讓後壁小站沾光不少。

歡度台南火車站120周年，南市府文化局規劃「驛藝生輝~追雲去」活動，今安排蒸汽火車之王DT668上午11點35分及下午2點40分開抵後壁火車站。

屬日式建築的後壁車站興建於1903年，2005年公告為歷史建物，今在活動現場有販售永保安康織布鑰匙圈、驛藝生輝紀念明信片及120週年紀念票卡等3種限量商品。

後壁區公所與在地藝文團體及後壁商圈合作，一直到下午4點半，在火車站前廣場舉辦「噗噗七恰音樂市集」，除搭配火車節的主題，準備可愛的紙箱小火車供大小朋友一同DIY彩繪，還有在地美食及文創小物的販售；藝文團體帶來肚皮舞、樂器演奏、街舞、變臉及小丑魔術氣球等一連串精彩表演。

而不少鐵道迷今沿途追火車透過手機或相機捕捉鏡頭，台鐵後壁站務人員笑說，DT668魅力無法擋，竟讓平日旅客不多的小車站大爆滿。

台鐵人員細心呵護。記者謝進盛／攝影
台鐵人員細心呵護。記者謝進盛／攝影
表演舞蹈展露曼妙身材。記者謝進盛／攝影
表演舞蹈展露曼妙身材。記者謝進盛／攝影
後壁車站前湧現大量遊客欣賞節目表演。記者謝進盛／攝影
後壁車站前湧現大量遊客欣賞節目表演。記者謝進盛／攝影
大批排隊等候進站的遊客。記者謝進盛／攝影
大批排隊等候進站的遊客。記者謝進盛／攝影

鐵道迷 火車站 台鐵

延伸閱讀

影／台南火車節 動力火車火車站前雨中開唱人山人海

中山高台南後壁南下化學槽車疑追撞貨櫃車1重傷送醫

台南後壁車禍2死 砂石車司機到案稱不知情

台南後壁車禍1死1命危 警追查逃離的砂石車

相關新聞

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

台南市今天舉行古都馬拉松賽，清晨6點多騎機車下班的民眾不滿被困在管制車道中，向警員詢問怎麼回家，竟被回「你們選出的市長辦...

逐鹿社區梅花鹿園違法設置 即日起暫停開放

嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前於臉書公告，因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放，直到通...

全台唯一磚雕國寶大師王郭挺芳去世 後繼無人成絕響

全國唯一登錄「磚雕」傳統工藝保存者的藝師王郭挺芳本月6日過世，享壽79歲，台南市長黃偉哲上午主參加公祭，並頒授題有「匠心...

影／台南昨深夜地牛翻身 白河警員路過山區清理落石

台南東山山區昨晚連續3起淺層強震，嚇壞不少居民，除有了乾脆在外搭帳棚過夜，也有人家中物品因瞬間強震掉落所幸未傳出災情，白...

影／出不了國也能像在日本玩！民眾穿和服遊林內神社

「不用搭飛機出國，就能享受滿滿的東洋文化！」雲林縣林內鄉林中國小6月首度舉辦「林內神社和服節」廣受好評，今天二度舉辦，新...

台南鐵路地下化黃春香拆遷爭議 陳椒華要求交通部化解

台南鐵路地下化拆遷戶黃春香向立委陳椒華陳情，要求重新鑑界保留黃家樓梯，陳椒華今天上午前往黃家了解會勘後，請交通部和鐵道局...

嘉義縣番路柿子節將登場 展售秀新創意

嘉義縣番路鄉農會將在10月24、25日於舉辦農會飲冰柿茶集斜對面廣場辦理「悠遊番路~柿季茶香」柿子節活動，並現場展示新產...

嘉縣首位外勤女消防員 不讓鬚眉

嘉義縣消防局第二大隊安檢小組組員黃麗文，進入消防體系近20年，從臨時約雇人員做起，到吳鳳科技大學消防系讀夜二技，36歲特...

拱範宮媽祖遶境 嘉「黃金匾」相贈

雲林縣麥寮拱範宮昨天到嘉義市，舉辦「傳承百年遶境除疫 開山媽祖會諸羅」媽祖遶境祈福活動，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、...

雲管處：範圍檢討 無新增規畫

雲嘉南濱海國家風景區有多處區域與台江國家公園重疊，雲管處目前正進行範圍檢討，表示這次僅是針對重疊部分檢討剔除，無規畫新增...

六房媽祖搬新家 大埤「紅壇」上梁

國內唯一沒有固定廟宇並獲國家重要民俗認證的雲林縣「六房媽過爐」，預定明年「搬新家」從土庫鎮移駕到大埤鄉，昨天舉行盛大的新...

台南黃金海岸 地方盼納國家風景區

台南南區黃金海岸、喜樹、灣裡觀光發展長期被忽略，民進黨議員呂維胤批南區有如觀光孤兒，四鯤鯓沿線有深厚具特色文化和美食，希...

熱門新聞

影／質詢問「人往生後靈魂多久離開」？官員：沒往生過不知道

影／比北京天壇高！一貫道白陽聖廟申請金氏世界紀錄

台中草悟廣場11月1日暫熄燈 中市府：已招商重新營運

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

危橋小心！梅山鄉觀光吊橋繩索斷裂封鎖遊客視若無睹

台東「測速搶錢王」換桿做 南迴427.3k前請減速

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。