比過年還熱鬧 蒸汽火車頭DT668駛入台南後壁車站
蒸汽火車之王DT668今近午駛抵台鐵後壁車站，下午再度駛離，吸引數千鐵道迷來「朝聖」，站方笑說，這樣熱潮比農曆春節還熱鬧，讓後壁小站沾光不少。
歡度台南火車站120周年，南市府文化局規劃「驛藝生輝~追雲去」活動，今安排蒸汽火車之王DT668上午11點35分及下午2點40分開抵後壁火車站。
屬日式建築的後壁車站興建於1903年，2005年公告為歷史建物，今在活動現場有販售永保安康織布鑰匙圈、驛藝生輝紀念明信片及120週年紀念票卡等3種限量商品。
後壁區公所與在地藝文團體及後壁商圈合作，一直到下午4點半，在火車站前廣場舉辦「噗噗七恰音樂市集」，除搭配火車節的主題，準備可愛的紙箱小火車供大小朋友一同DIY彩繪，還有在地美食及文創小物的販售；藝文團體帶來肚皮舞、樂器演奏、街舞、變臉及小丑魔術氣球等一連串精彩表演。
而不少鐵道迷今沿途追火車透過手機或相機捕捉鏡頭，台鐵後壁站務人員笑說，DT668魅力無法擋，竟讓平日旅客不多的小車站大爆滿。
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