台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

台南市今天舉行古都馬拉松賽，清晨6點多騎機車下班的民眾不滿被困在管制車道中，向警員詢問怎麼回家，竟被回「你們選出的市長辦的，誰叫你選他？」氣得在臉書社團粉絲頁發文。

台南市警二分局回應說，所有管制措施都有事先公告，針對許姓員警遭指控言行不妥事，已主動查處，將對他執行管制作為言行不妥情事檢討改進，加強教育訓練。

古都馬拉松原定今年3月舉行，因新冠肺炎疫情延期到10月舉辦，今天登場的古都馬拉松有1萬5000人穿越市區路跑，又因交通管制爆出警民口角。

據了解，一名男騎士工作到清晨下班，騎機車從中西區樹林街西往東，清晨6點10分在南門路口遇上交通管制，繞了3條路都繞不出南門路管制線，被困在府前路、南門路與健康路包圍區域內，找不到回家的路，只得詢問當時正在該路口管制交通的許姓警員。

騎士指著前方一度催油門要衝過賽道，稱「我家就在附近」，遭警員阻止，告知不能過去，賽道已有公告很久，雙方發生口角。騎士指稱，許姓警員說風涼話的態度激怒民眾，一度向其他心急上班而大吐苦水的民眾稱「干我什麼事」，揶揄「你們自己選的市長辦的，誰叫你們選他」。

雙方雖未再起紛爭，騎士不滿警員態度，回家在臉書社團台南爆料公社PO文批評員警的跋扈態度。