虱目魚外銷受疫情影響 嘉義縣推銷民眾多吃

嘉義縣虱目魚因武漢肺炎疫情外銷受阻，內銷價格在成本附近，漁業署與縣府今天在布袋舉辦「虱王爭霸」活動，有創意料理示範、特色料理品嚐、取虱目魚肚比賽，推銷虱目魚。

嘉義縣「2020虱王爭霸」活動今天在布袋鎮新塭運動公園登場，活動內容包括魚丸DIY比賽、超級殺手表演賽（取虱目魚肚）、白蝦王擂台賽、創意料理示範、特色料理品嚐、虱目魚麵體驗等，請民眾多吃虱目魚。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，今年各種養殖漁產價格，大都在成本邊緣，虱目魚也一樣，而嘉義的虱目魚受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，今年外銷中東、美國受阻，因此縣府與漁業署合作辦促銷活動，除今天的「虱王爭霸」，日前漁業署長張致盛與縣長翁章梁也上電視購物頻道賣虱目魚。

張致盛今天表示，虱目魚的外銷受疫情影響，漁業署會持續實施外銷鼓勵措施及舉辦國內促銷活動，增加消費量。

翁章梁今天指出，虱目魚的美味陪伴著許多台灣人一起成長，也有價格疲軟的時候，這段期間拜託消費者買魚就挑虱目魚，大家一起來幫忙漁民。

農業處指出，嘉義縣養殖漁業非常發達，虱目魚養殖面積2500公頃，年產量8348公噸，每年9至11月盛產期是虱目魚最好吃的時候。布袋鎮新塭地區有「虱目魚的故鄉」美譽，當地所養殖的虱目魚以及虱目魚加工品，質與量都是全國翹楚，全國至少有六成虱目魚產品在這裡集散。