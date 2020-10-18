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逐鹿社區梅花鹿園違法設置 即日起暫停開放

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放。本報資料照片
嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放。本報資料照片

嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前於臉書公告，因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放，直到通過嘉義縣家畜疾病防治所要求再重新開放，家畜所表示，已於16日收到申請補件，預計20日前往會勘。

逐鹿社區合作社公告中表示，這裡過去是鄒族獵捕梅花鹿的獵場，為重現歷史意義在此成立梅花鹿園區，但因部落經營管理團隊對「 動物展演」相關法令缺乏經驗及與認知造成違法，為符合相關主管機關要求，即日起暫停實施散客購票與梅花鹿近距離餵食等項目，等改善完成後將重新公告開放日期。

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，逐鹿社區居民為回復過去傳統，自八八風災落腳觸口後，就一直想成立復育梅花鹿的場域，梅花鹿生態園區成立期間，正好碰上去年「動物展演管理辦法」修法，一時疏忽才沒有注意，逐鹿社區事後已提交申請書。

家畜所長林珮如表示，根據動物保護法第6條之1規定，任何人不得以動物進行展演，但具有社會教育機構、休閒農場、觀光遊樂業或其他經主管機關指定資格者，申請經直轄市、縣（市）主管機關許可，或屬中央主管機關公告免經許可展演動物類型、條件、方式或場所者，不在此限。

林珮如說，違者可依同法第26條規定，處5萬元以上25萬元以下罰鍰，條件嚴苛，許多業者想合法申請卻無法申請，而鹿園雖成立目的為復育，但因有供民眾參觀及餵食等行為已涉違反規定，須向家畜所提出資料證明，才可合法設置，本所事前已多次電洽應依規定辦理。

逐鹿社區的梅花鹿園因蔡英文總統7月前往參觀，並為1隻出生不久的小公鹿命名「Ｑ弟」而有名，但後續爆發未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置引發爭議。

蔡英文總統（中）今年7月曾到嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」為一隻梅花鹿命名。本報資料照片
蔡英文總統（中）今年7月曾到嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」為一隻梅花鹿命名。本報資料照片
嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放。圖／取自逐鹿梅花鹿園生態園區臉書粉專
嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放。圖／取自逐鹿梅花鹿園生態園區臉書粉專
嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放。本報資料照片
嘉義縣番路鄉「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」日前因未通過「動物展演管理辦法」申請許可設置，即日起暫停開放。本報資料照片

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