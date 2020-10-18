影／台南昨深夜地牛翻身 白河警員路過山區清理落石

台南東山山區昨晚連續3起淺層強震，嚇壞不少居民，除有了乾脆在外搭帳棚過夜，也有人家中物品因瞬間強震掉落所幸未傳出災情，白河警分局警員路過關子嶺山區還幫忙清理路上落石，避免用路人誤闖車輛受損。

昨夜地震時，東山區東原消防分隊，值班台上多輛模型車搖晃差點翻落，而守在分隊外的兩隻狗，嚇得四處逃竄。白河區白河派出所警員也一度因地震搖晃逃到屋外，在新營區有人更嚇得不敢睡家中，直接在屋外搭帳篷過夜。

白河警分局內角派出所所長陳進堯與警員劉宗興昨晚11時許從關子嶺值勤後要下山，發現風景區外不少遊客都因地震嚇到逃到屋外，兩人來到市道172線41公里處麒麟隧道前轉彎處，發現路上有部分落石，兩人主動下車急著將路中央落石搬到路旁，避免用路人不察誤闖發生危險。