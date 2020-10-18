聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南昨深夜地牛翻身 白河警員路過山區清理落石
台南東山山區昨晚連續3起淺層強震，嚇壞不少居民，除有了乾脆在外搭帳棚過夜，也有人家中物品因瞬間強震掉落所幸未傳出災情，白河警分局警員路過關子嶺山區還幫忙清理路上落石，避免用路人誤闖車輛受損。
昨夜地震時，東山區東原消防分隊，值班台上多輛模型車搖晃差點翻落，而守在分隊外的兩隻狗，嚇得四處逃竄。白河區白河派出所警員也一度因地震搖晃逃到屋外，在新營區有人更嚇得不敢睡家中，直接在屋外搭帳篷過夜。
白河警分局內角派出所所長陳進堯與警員劉宗興昨晚11時許從關子嶺值勤後要下山，發現風景區外不少遊客都因地震嚇到逃到屋外，兩人來到市道172線41公里處麒麟隧道前轉彎處，發現路上有部分落石，兩人主動下車急著將路中央落石搬到路旁，避免用路人不察誤闖發生危險。
在麻豆還發生有民眾家中吊掛的美術燈，因地震搖晃砸落客廳破損，瞬間巨響，屋主驚慌不已，幸運的是，當時客廳無人，幸運逃過一劫。警方說，昨晚地震把大家都搞到有些神經質，地震的無法預期與恐怖，再度展露無疑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言