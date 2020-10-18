影／出不了國也能像在日本玩！民眾穿和服遊林內神社

「不用搭飛機出國，就能享受滿滿的東洋文化！」雲林縣林內鄉林中國小6月首度舉辦「林內神社和服節」廣受好評，今天二度舉辦，新增30多套動漫及文創風格和服讓社區民眾體驗，吸引逾百位大小朋友參加，開心穿上和服在林內神社區拍照留念。

林中國小校長林志郎說，林內神社鄰近龍過脈步道，是目前雲林縣保留完整的神社文物區，在此仍可見神社建築「鳥居」及「燈座」，校訂特色課程除推展林中山區生態保育，神社文史也融入在中、高年級課程中，從動手做壽司、參觀神社建築及歷史導覽等，一窺東洋史奧秘。

「獨樂樂不如眾樂樂」，林志郎表示，學校是社區的文化中心，希望透過學校力量帶動社區能量，因此打造一套寓教於樂的神社教材，並開辦多場專業培訓課程，培訓神社導覽志工，期將神社文化分享給民眾與學子，他更自掏腰包購置50多套傳統和服、祭典和服及動漫服裝無償供大家穿著，從體驗中認識日本文化的生活美學。

從優雅的和服、青春洋溢的浴衣，到俏皮的動漫服裝，大小朋友擺起姿勢拍照，宛如日本麻豆。林志郎指出，除提供東洋服裝體驗，活動內容還融合文創風，由參與者自行設計、彩繪神社文物圖樣，並壓製成專屬胸章帶回家紀念，另也舉辦神社文化與和服穿著講座，讓參與者留下更深刻的印象。

特地從斗六市到林內鄉體驗穿和服的沈奶奶說，自己已73歲，但從未去過日本，內心憧憬有天也能穿上美美的和服，今天一早女兒帶她和孫子一起體驗，開心拍下一張「圓夢全家福」留念。