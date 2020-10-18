嘉義縣番路柿子節將登場 展售秀新創意
嘉義縣番路鄉農會將在10月24、25日於舉辦農會飲冰柿茶集斜對面廣場辦理「悠遊番路~柿季茶香」柿子節活動，並現場展示新產品阿里山青心烏龍茶雪糕、雪酪，及柿果子青心烏龍茶冰淇淋等，番路鄉農會表示，活動期間現場前100遊客至農會粉專按讚，就送新品雪糕一支，歡迎民眾參與。
農糧署南區分署表示，嘉義縣番路鄉及竹崎鄉為牛心柿主要產區，全縣栽培面積約430公頃，占全國7成，產期較甜柿早半個月，所產柿子果實碩大、甜脆爽口，且營養價值極高，可製成霜降柿餅，是最天然養生的聖品，也是送禮、自用伴手禮。
番路鄉農會表示，3種新產品採用阿里山在地青心烏龍茶，乳脂含量低於3%，糖度降低50%，其中柿果子青心烏龍茶冰淇淋可吃到柿餅及烏龍茶香氣，是一大創新，活動當天除了新產品上市發表，還有星光「造柿」大道趣味走秀、「最佳好柿」票選評比、鮮柿脫澀DIY、柿子暨農特產品品嘗與促銷活動等。
農糧署南區分署長姚志旺表示，番路鄉享有「國境之柿」美名，鄉內鮮果以傳統文化石灰脫澀者逾9成，其中農會輔導農友採真空脫澀新技術，以去氧加上配合溫度及時間的調控，使柿果自然完成脫澀，除保留鮮果脆度、風味及美觀，更延長保鮮的期限，活動內容及訂購請洽番路鄉農會05-2592360。
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