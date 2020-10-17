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蝙蝠不可怕牠會吃蟲蟲 雲林孩子打造小木屋救蝙蝠

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供

蝙蝠不可怕，牠可創造幸蝠環境！」為建立友善生態環境與友善農村，雲林縣一群熱血青農結合水林黃金蝙蝠館，今天在土庫役庄場舊公所，開辦「幸蝠」土庫，教小朋友打造蝙蝠屋，挽救日益減少的蝙蝠。

土庫鎮「回鄉米」青農林家良說，蝙蝠很愛吃斜紋夜盜蟲是農作蟲害的天敵，也是無毒農業的助手，每晚蝙蝠可吃進體重一半數量的害蟲，對農業生態環境相當有幫助。

林家良說，這次與水林鄉黃金蝙蝠生態館、土庫鎮公所合辦親子動手做保育，攜手製作復育蝙蝠屋，把保育理念傳達給下一代，為蝙蝠生態保育與環境保護盡心力。

黃金蝙蝠生態館長張恒嘉表示，蝙蝠屋主要以再生林杉木為材料，考量生態環保，這些木材可減少原始森林被濫伐。

除了教小朋友如何打造蝙蝠屋，也讓大家了解蝙蝠的特性，保育對話在蝙蝠屋敲敲打打製作過程中展開，小朋友對蝙蝠與環境有了新的認識，他們說，對蝙蝠還是有些怕怕，但不再像過去感覺蝙蝠是邪惡的，反而是充滿正義的蝙蝠俠。

小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供
小朋友和家長認真為蝙蝠打造愛的小屋，期能挽回蝙蝠數量，保育生態友善環境。圖／黃金蝙蝠館提供

蝙蝠 青農 親子

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