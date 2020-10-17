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危橋小心！梅山鄉觀光吊橋繩索斷裂封鎖遊客視若無睹
嘉義縣梅山鄉太興村是知名生態景觀「萬鷺朝鳳」熱門景點，當地「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，鄉公所為避免發生意外拉封鎖線，在橋頭張貼禁止行走公告，但村長簡慶輝發現，部分遊客對公告視若無睹，照樣走吊橋，甚至有遊覽團體還帶整團去走，讓人為遊客安全捏把冷汗。
太興村長簡慶輝說，瑞興觀光吊橋跨越生毛樹溪，連接瑞里與太興村，早年兩村交通要道，現在是觀光功能，觀光吊橋兩側有飛瀑、大石磨等景點，半年前繩索斷裂，他向管理單位梅山鄉公所呈報，轉報縣府爭取修復經費，至今沒下文。
簡慶輝強調，吊橋繩索斷裂看似沒有立即危險，卻潛藏危機，何時斷橋不得而知，呼籲遊客不要拿生命開玩笑，千萬不要闖越封鎖線，希望縣府早日發包修繕，或改建新橋，避免意外，維護村民及遊客行的安全。
縣府建設處長郭良江說，為避免意外，與文觀局協調，先請公所貼公告拉封鎖線，禁止通行，呼籲遊客配合，目前未編改建新橋預算，將向嘉義行善團求援，協助改建新橋。
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