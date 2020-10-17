北港公園口明天捐血 贈品豐富還有皇奶包、迷客夏兌券

最近各地醫療院所鬧血荒，各地缺血嚴重，雲林縣北港宗聖扶輪社每年都會舉辦捐血活動，往年原本都只一台捐血車，今年特別加碼兩台捐血車，希望大家能響應挽袖捐熱血。

「為鼓勵年輕人捐愛，今年豐富獎品之外，也增加迷客夏兌換券」北港宗聖扶輪社長蔡成達說，今年除增加捐血車也增加獎品，感謝元進莊、弘揚、阿甘薯叔、新勝裕、正豐製號、歐香麵包、長益大餅、九九便當、玉師記帳士事務所、樂芯藥局等知名企業商號熱心提供豐富贈品。

此外，北港最有名的青松餐廳也提供好吃的皇奶包，社長蔡成達的成達企業也提供特級貢丸，雙春茶業也供應上等冷泡茶，此外更加上迷客夏兌換券110份。