台南古都馬明清晨開跑 管制範圍內公車暫停服務

台南古都國際半程馬拉松明天清晨5時45分開跑，共有1萬5千多名選手參賽。活動期間中西區、南區及安平區部分路段進行交通管制。活動期間，管制道路範圍內的公車候車處暫停服務。

南市教育局也呼籲，選手或陪同親友自境外返國未滿21天，且尚在居家隔離、檢疫或自主健康管理，請勿參加賽事，違反者依法可裁處最高100萬元。

教育局長鄭新輝表示，台南古都馬拉松是少數跑經市區古蹟景點的賽道，一直廣受跑者好評，而台南人的熱情與支持也是賽事能夠圓滿辦理的重要因素。今年為落實防疫工作，所有進入會場者都須配戴口罩，並且所有選手在不跑步時，無法維持戶外社交距離1公尺都應佩戴口罩。

南市體育處表示，賽事路線涵蓋中西區、南區及安平區部分路段，因此警方會進行人車管制，以確保選手安全及計時準確性。活動期間，管制道路範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請至大臺南公車動態資訊網查詢或撥公車語音查詢電話：06-2998484。

台南古都馬的管制路段包含：南島路、南榕大道、中華西路、府前路一至二段、南門路、健康路一段至三段、新樂路、新港路、漁光路、光洲路、安億路、慶平路、建平路、文平路、平通路、國平路、永華路二段等。各路段採分段管制，詳細管制時間請至台南市體育處官網(http://www.sports.tn.edu.tw/ html/main)查詢。