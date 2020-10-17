陶花園聯展今開幕 萬和宮創意藝廊盛況空前

「陶花園」森沐陶、花陶團隊聯展今天上午10時在台中市萬和宮麻芛文化館創意藝廊舉辦開幕茶會，茶會在慈濟大愛二胡樂團演奏花好月圓揭開序幕，現場展出由陶藝家黃讚森、花藝名師吳秀媛、楊秀薇領導的團隊所提供作品，數百位來賓沐浴在花藝與陶藝融合的花團錦簇中，驚艷不已。

萬和宮董事長蕭清杰說，感謝三位熱心老師領導的團隊，提供精緻的創作，將花與陶器巧妙融合，展現的生命力，相當傳神，每件花藝作品不輸日本的各種花藝流派，值得參觀、結緣。

原計花藝展出兩天，蕭清杰建議，不妨展延至10月21日上午，讓松山慈祜宮等三家宮廟貴賓分享，獲得楊秀薇同意。

黃讚森在九二一震災後，放慢生活腳步，結識一些陶藝朋友，產生探索陶藝世界的樂趣，20多年來，激發獨特創意的作品，也開班傳授學員。他說，參展者都是愛陶、愛花的業餘玩家，為了陶與花互相彰顯，師生們挖空心思，設計了內涵外觀，突破傳統的器皿，展現花的嬌豔與阿娜多姿。

中華花藝文教基金會花藝教授吳秀媛、楊秀薇教導學員玩賞插花藝術，從賞枝、擇水起論情說藝，並依花材姿態特性，設計花形的主題意識，讓花藝與陶藝充分融合，互為輝映，並與學員運用黃讚森的作品來創作。

最年長的參展者88歲張緞去年玩陶，她的陶藝天空，多半是花鳥的立體雕塑，並且利用壓克力顏料裝飾作品。她幽默說，跟著黃老師學習陶藝，喜歡動腦筋，譬如升高火候，陶土捏製的小雞，就變成「烤雞」了，全場哄堂大笑。她呼籲鼓勵老人，不要整天坐在電視機前面，要想辦法多動手、動腦筋，捏陶土，這樣才比較不會老人癡呆。