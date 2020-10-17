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海口風很大球都投不準！四湖建風雨籃球場年輕人超開心
推動全民運動保健，雲林縣府向體育署爭取補助再由四湖鄉公所自籌經費，以近九百萬元，全面改善運動公園並建造第一座風雨籃球場，歷經兩年多施工，今天落成，鄉民以入新厝的心情歡慶新公園開張。
雲林縣長張麗善、四湖鄉長蘇國瓏及代表會主席蔡裕筆等地方代表，今天共同主持開幕剪綵。張麗善說，有了全新的運動公園和風雨籃球場，大家不用再擔心日曬雨淋，盡情享受運動。
張縣長感謝體育署補助560萬元，加上縣府152萬元及四湖公所自籌178萬元，共計890萬元整，讓四湖鄉運動公園環境大大改善，包含籃球架、投射燈柱、籃球場PU地坪及球員休息區等設施，提升運動品質，更讓年輕人有一座完善的籃球場。
蘇國瓏說，運動公園是鄉民主要休憩運動去處，園內有籃球場、網球場、搥球場、溜冰場、體健設施、兒童遊樂場、周邊步道等多種設施，公園新建的籃球場為市區唯一開放式且免收費的球場，未來下雨，年輕人照樣有地方打球了。
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