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網路結識國小女童偷嘗禁果 軍人挨告10萬元和解獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男子去年8月服役期間，透過網路交友軟體結識年僅12歲國小女童，兩人發展火速，在國小校園內無障礙空間廁所內發生性關係，女童父親發現後報警處理，李坦承犯行，與女童父親以10萬元達成和解，同意給予緩刑，台南地院認李現役軍人犯對未滿14歲女子性交罪，處1年6徒刑，緩刑3年，並禁止與女童聯絡，應接受法治教育3場次，可上訴。

檢警調查，李2018年3月30日至2019年9月為軍人，現已退役，擔任水泥工。去年8月13日透過網路上交友軟體結識該名國小女童，相隔10天，8月23日晚上8時30分，他騎機車載同女童，前往國小1樓無障礙空間廁所內，未違反女童意願，兩人發生性行為。

案發後，女童父親發現不對勁，經詢問後得知內情，帶女兒到醫院驗傷，向歸仁警分局報案提告，檢方依妨害性自主罪嫌起訴。

李坦承犯行，認2人在交往中且為兩情相悅，一時無法克制自己情慾所致。台南地院審理中，李與女童父親以10萬元達成調解，並已給付部分款項。女童父親表示，同意原諒李，請求法院從輕量刑，並給予緩刑的機會。

合議庭認為，李素行良好，因年輕識淺，一時失慮，對未滿14歲女子性交，應予非難，惟考量李於本院審理中與女童父親達成調解，並已給付部分款項等情，顯見已有悔意，參考李犯罪手段、情節等犯罪情狀，倘處以法定最輕本刑仍屬過苛，而有情輕法重，依刑法第59條規定減輕其刑。

合議庭審酌，李為交女友，自社群軟體上結識國小女童，明知其性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟仍與女童性交1次，對她身心健全、人格發展、兩性關係的認知等，均有不良影響。

惟念其行為時並未違反女童意願，在偵查及審理中均坦認犯行，並與女童父親達成調解，以及家庭、經濟生活等一切情狀，量處1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。同時，禁止對女童為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，及應接受法治教育3場次。

台南地院認李現役軍人犯對未滿14歲女子性交罪，處1年6徒刑，緩刑3年，並禁止與女童聯絡，應接受法治教育3場次，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認李現役軍人犯對未滿14歲女子性交罪，處1年6徒刑，緩刑3年，並禁止與女童聯絡，應接受法治教育3場次，可上訴。圖／本報資料照

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