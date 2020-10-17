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影／台南火車節 動力火車火車站前雨中開唱人山人海

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影
台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影

台南市政府與台鐵合作舉辦台南火車節系列活動， 今天開跑，上午請來有「蒸汽火車之王」美譽的DT668老火車頭，下午3點更有知名合唱團「動力火車」在善化火車站前開唱，雖然下午開始雨勢不斷，還是吸引上千民眾前來觀賞，一首首經典老歌贏得無數掌聲，現場人潮洶湧水洩不通，演出一個多小時沒有冷場。

市長黃偉哲在演唱開始前與立委郭國文上台，只簡單的代表市府歡迎各地遊客來台南。接著動力火車一上台，就演連唱「除了愛你還能愛誰」、「忠孝東路走九遍」等成名曲，台下不論老中青少都聽得如癡如醉。

黃偉哲表示，這次老火車與騎沿線停靠站善化、林鳳營、後壁等歷史車站，站內有120周年限量紀念章可以收藏，站外還有街頭藝人演出與特色市集。

台南市政府慶祝台南火車站興建120周年，與台鐵合作舉辦「驛藝生輝：追雲去 經典DT668蒸汽火車週末奔馳」系列活動，上午在保安車站配合老火車頭舉辦「開幕啟航」，市長黃偉哲到場試乘，與老火車頭還有現場民眾合照自拍。

今明兩天搭載遊客往返永康、善化、後壁等車站，行駛途中車廂還有「時光旅人列車劇場」演出，一早就吸引大批鐵道迷與遊客到保安車站圍觀，下午善化車站更是，人山人海，非常熱鬧。

台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影
台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影
台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影
台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影
台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影
台南火車節「動力火車」善化火車站前雨中開唱，人山人海。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 火車站 台鐵

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