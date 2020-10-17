水林顏思齊故事館開幕 開台第1庄走現代風機器人導覽

國內第一座顏思齊故事館今天在雲林縣水林鄉盛大開幕，上千民眾一起見證，並為顏思齊故事館重啟新的歷史篇章，新建故事館走AI現代科技風格，館內有智慧機器人當導覽，格外受小朋友喜愛，水林鄉長許山埜表示，期待透過故事館讓台灣第一庄的水林歷史傳奇，得以世代薪傳。

雲林縣府與水林鄉公所爭取前瞻計畫4150萬元，打造以顏思齊故事館的創新場域，將原有以紅色建築為主的顏思齊紀念館，改為白色系列現代化建築，並增設VR水林時光屋-虛擬實境互動體驗、導覽機器人、AR實境解謎、電動車低碳載具、在地農特產品展區及無障礙空間，為水林鄉歷史觀光景點注入新氣象。

縣府建設處長李俊興表示，水林鄉有開台第一庄的美譽，縣府希望透過顏思齊故事館的重新開幕，讓更多民眾了解水林顏思齊的開台史，以及400年前先民如何渡海來台開墾，篳路藍縷為後代開創新時代。

顏思齊故事館今天熱鬧開幕，水林鄉長許山埜等人主持剪綵，並導覽館內設施。許山埜指出，水林鄉多年來積極推展顏思齊歷史文化，期至遠赴對岸和日本考察，已打響水林開台第一庄名號，期待透過故事館的設立，深化歷史，並與在地產業結合，成為一座產業與遊客中心結合的大樓，提供更完善的休閒空間。

館內展示與電子商務經營的水林鄉物產，遊客可在故事館更深度了解水林文化與產業，體驗好玩的虛擬實境（AR、VR），訂購水林物產伴手禮，完成線上線下整合的商業模式。

長年研究顏史的當地村長洪茂仁指出，館內有完整的史料，也把顏思齊故事動漫化，讓年輕人更快速掌握歷史原貌，民眾可搭配鄰近的七角古井，規畫豐富的一日遊歷史遊程。