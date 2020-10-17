影／褲底有破康？107歲人瑞樂觀愛開玩笑、愛吃古早味

嘉義市107歲人瑞黃白顓自幼刻苦耐勞，身為長女的她，在那個時代沒機會讀書，只能下田工作、務農，所得都用來幫助弟弟讀書、留學，對於長壽養生秘訣，她笑著說「不挑食、甚麼都吃」，家人則補充，黃白顓生性樂觀、至今仍喜歡開玩笑，隨時保持快樂的心或許就是長壽秘訣。

嘉義市長黃敏惠日前到黃白顓家中發送重陽禮金，兩人一同看著當年黃白顓百歲時所拍攝製作的相片書，照片中黃白顓還翹著二郎腿，展現出爽朗與快樂，現在依然健康如昔，黃白顓現在是嘉義市女性人瑞最年長者，黃敏惠還稱她是「一市之長」，黃白顓笑得合不攏嘴。

「你生得水噹噹、褲底破一康！」黃白顓看見有人來訪，開心緊握訪客的手說，「你長得很菸斗喔、面膜水水喔」，還開玩笑問「褲底有沒有破一康？」談起養生之道，她直言甚麼都吃，喜歡「古早味」、愛吃番薯、紅龜粿，家人則說黃白顓90多歲前牙口好時，喜歡吃糙米飯。

黃白顓的小兒子67歲的黃茂山說，母親生於民國2年，是家中長女，在那物資匱乏的年代加上重男輕女觀念，沒機會讀書，她卻非常認真打拚，全力栽培2個弟弟讀書，但她個性樂觀、溫和從不計較，也少聽她埋怨。