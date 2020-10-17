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國家重要民俗雲林六房媽祖 將搬新家「紅壇」今上樑

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式，並進行千人團拜，祈求工程順利。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式，並進行千人團拜，祈求工程順利。記者蔡維斌／攝影

國內唯一沒有回定廟宇供奉，並獲國家重要民俗認證的雲林縣「六房媽過爐」，預定明年從土庫鎮移駕到大埤鄉下埤頭，今天大埤鄉動員舉行新建紅壇上樑典禮，雲林縣長張麗善、議長沈宗隆等共同主持上樑，祈求工程順利，因30年才輪到1次，吸引大批信眾到場見證，熱鬧滾滾。

張麗善說，沿傳300多年的六房媽祖，一直沒有固定廟宇供奉，每年由斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉等5股36個庄頭信眾擲筊選出爐主頭家負責建造紅壇，將媽祖迎到該村奉祀1年，之後再選出新爐主再建新紅壇迎媽祖駐蹕。

張麗善說，福房媽年年輪流供奉，凝聚信徒情感，形成特有的宗教文化，102年雲林縣將六房媽登錄為無形文化資產，106年文化部更將這項媽祖年年搬家，萬人迎駕的盛況，列為國家重要民俗，成為國內宗教盛事。

明年福房媽祖將從目前駐駕的土庫鎮在明年移駕到大埤鄉三結村的下埤頭，由於該村30年才輪到一次，村民十分重視，早在一、兩個月前，新選出的輪值爐主劉栢均就和村民動員張羅選地點並動工建造紅壇，擇定今天吉日舉行上樑儀式。

縣長張麗善、議長沈宗隆，立委林文瑞、劉建國、大埤鄉長林森寶、斗南鎮長沈暉勛、值年爐主劉栢均等人受邀擔任扶樑官與護樑官，多位地方民代、六房媽會幹部率和千名信眾共同上香祝禱，隨後大型吊車將主樑懸吊新建紅壇頂端，圓滿完成。

新爐主劉栢均表示，五間厝股下埤頭小爐30年才獲輪值，所有庄民及旅外鄉親以無比雀躍的心情籌辦明年過爐事宜，預定明年農曆過年後擲筊擇定移駕日期，該村已決議將明年奉祀媽祖的結餘功德金，全數作為下埤頭公益基金，以宏揚媽祖慈悲心。

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，由雲林縣長和議長等各界共同主持上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，由雲林縣長和議長等各界共同主持上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，由雲林縣長和議長等各界共同主持上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，由雲林縣長和議長等各界共同主持上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖其中的一尊媽祖迎抵新紅壇工地駐駕，保佑工程平安順利。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖其中的一尊媽祖迎抵新紅壇工地駐駕，保佑工程平安順利。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，由雲林縣長和議長等各界共同主持上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，由雲林縣長和議長等各界共同主持上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式，雲林縣長張麗善帶領團拜，祈求工程順利。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，明年駐駕用的新建紅壇，舉行盛大的上樑儀式，雲林縣長張麗善帶領團拜，祈求工程順利。記者蔡維斌／攝影

媽祖 張麗善 劉建國

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