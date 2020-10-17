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嫁來台印尼新住民讀大學要當社工 翁章梁加油送Ｔ恤
從印尼嫁來台的新住民「翠芳」，從語言、文化障礙，到讀識字班，升讀大學社工系，關關難過、關關過，準備投入職場，是嘉義縣唯一就讀社工系的新住民，縣長翁章梁上午到她家加油打氣，致贈印有「socialworkers Power」字樣Ｔ恤，期許她成為社會工作者，一起成為支撐嘉義的「新力量」。
「翠芳」在台沒親人，剛嫁來台灣很孤單，但她沒被打敗，心想，「一定要擺脫這樣的情緒」，努力看台語鄉土連續劇、台語新聞，勤練語文，語言能力快速進步，加上小孩出生，當母親後，報名識字班，到校上課，現在聽說讀寫都沒問題。
翁章梁到「翠芳」住家，「翠芳」跟多位新住民朋友準備印尼紅茶，傳統點心、餅乾和甜點請縣長品嘗異國好滋味，還考縣長吃不吃得出來裡頭包了什麼好料。
翁章梁說，新住民融入台灣，教育台灣之子不容易，嘉縣新住民約1萬3300人，高興看到「翠芳」努力上進，期勉「翠芳」努力完成學業，未來加入社工行列，服務新住民朋友。
「翠芳」投入社區服務經驗，對社工產生興趣，參與通譯暨關懷員培訓，安排新住民擔任社工與案主間橋梁；社會局長蕭英成說，嘉縣設2 處新住民家庭服務中心及4處社區服務據點，有需求新住民，請洽山區服務中心（05）2611120轉18；海區服務中心（05）2110995。
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