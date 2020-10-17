慈善美后國際選美 越南新住民佳麗泳裝、國服爭艷

台灣新住民人權展望協會將於明天18日晚上在台南安平東東餐廳舉辦第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美決賽，昨天26名佳麗進行團體制服、越南國服及泳裝的戶外拍照。

主辦單位台灣新住民人權展望協會理事長張晉祥、執行長黎氏王燕表示，今年選美賽已在3月間舉辦初賽，受疫情影響，決選延到10月舉行。歷屆的選美，是以越南嫁至台灣或來台工作的越南女性為主，也鼓勵新住民第2代參賽，今年首次有名第2代的大一女學生參賽。

協會執行長黎民王燕表示，決選獲得名次佳麗未來要肩負宣揚台灣之美的重責，加強推廣新住民人權發展及文化、觀光、慈善等公益，提升台灣新住民的尊嚴，早日融入台灣，減少文化、種族、語言、法律、與日常生活的差異性。