快訊

潑糞成為滋事慣用手段？律師分析2大關鍵

緩打疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慈善美后國際選美 越南新住民佳麗泳裝、國服爭艷

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美明天決賽，佳麗昨天戶外拍照。圖／台灣新住民人權展望協會提供
第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美明天決賽，佳麗昨天戶外拍照。圖／台灣新住民人權展望協會提供

台灣新住民人權展望協會將於明天18日晚上在台南安平東東餐廳舉辦第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美決賽，昨天26名佳麗進行團體制服、越南國服及泳裝的戶外拍照。

主辦單位台灣新住民人權展望協會理事長張晉祥、執行長黎氏王燕表示，今年選美賽已在3月間舉辦初賽，受疫情影響，決選延到10月舉行。歷屆的選美，是以越南嫁至台灣或來台工作的越南女性為主，也鼓勵新住民第2代參賽，今年首次有名第2代的大一女學生參賽。

協會執行長黎民王燕表示，決選獲得名次佳麗未來要肩負宣揚台灣之美的重責，加強推廣新住民人權發展及文化、觀光、慈善等公益，提升台灣新住民的尊嚴，早日融入台灣，減少文化、種族、語言、法律、與日常生活的差異性。

26位入圍佳麗昨天到奇美博物館、楠西玄空法寺穿團體制服、越南國服拍照，以及到安平遊憩碼頭拍泳裝照，今天至桃園參加義賣活動，明晚在台南參加決賽。

第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美明天決賽，佳麗昨天戶外拍照。圖／台灣新住民人權展望協會提供
第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美明天決賽，佳麗昨天戶外拍照。圖／台灣新住民人權展望協會提供
第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美明天決賽，佳麗昨天戶外拍照。圖／台灣新住民人權展望協會提供
第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美明天決賽，佳麗昨天戶外拍照。圖／台灣新住民人權展望協會提供

新住民 越南 選美

延伸閱讀

王宏恩／作賊喊捉賊？中國如何透過聯合國重新定義「人權」

陸再獲選聯合國人權理事會 外交部：沒資格領導人權議題

申敏兒素顏泳裝照曝光 克服懼高症登10米高台

這事有影嘸？法籍吉雷米成台語主持人還出台語專書

相關新聞

慈善美后國際選美 越南新住民佳麗泳裝、國服爭艷

台灣新住民人權展望協會將於明天18日晚上在台南安平東東餐廳舉辦第七屆「愛無國界、真愛台灣」慈善美后國際選美決賽，昨天26...

影／台南火車節開跑 蒸汽火車之王現身遊客鐵道迷圍觀

台南市政府與台鐵合作舉辦台南火車節系列活動，今天在保安火車站開跑，請來有「蒸汽火車之王」美譽的DT668老火車頭，今明...

青農家政班特色食材走秀驚豔 嘉義四健農事家政成果展

嘉義縣農會聯合18鄉鎮市農會，上午移師阿里山公路上愛情大草原，舉辦四健、農事及家政聯合成果展，活動壓軸青農特色食材走秀，...

影／城隍廟送30兩黃金 感謝拱範宮媽祖嘉義市遶境祈福

雲林縣麥寮拱範宮媽祖，今天到嘉義市舉辦「 傳承百年遶境除疫 開山媽祖會諸羅」消災祈福活動，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠...

台南社區設站公費流感疫苗 65歲以上、行動不便為對象

今年民眾接種公費流感疫苗相當踴躍，部分地區傳出流感疫苗數量不足，台南市衛生局指出，5日公費流感疫苗開打至今，台南已完成接...

洞房花燭夜才第一次見面 9旬吳萬傳、吳林味牽手76年

台南市社會局今天舉辦鑽石婚表揚活動，其中，來自新化區的吳萬傳、吳林味結婚76年，婚齡最長，育有7名子女，吳萬傳說，即使經...

正當時 「鱻」北門虱目魚派對熱鬧登場

2020台南虱目魚產業文化季系列第二場活動由北門區公所接棒，今在北門雙春濱海遊憩區登場，公所大手筆送出50罐虱目魚酥，獲...

另類媽祖全台遶境 「北港百年藝陣展」佛陀紀念館登場

雲林北港以豐厚的宗教底蘊聞名全台，藝陣文化造就一群優秀傳統工藝師，在雲林縣府與民俗工作者努力下，「北港百年藝陣巡迴展」在...

南鐵工程小東路地下道施作到今天 明起恢復公車通行

交通部鐵道局中部工程處進行台南市區鐵路地下化計畫，其中C211標台南北段地下化工程小東路地下道段預計施作到今天，公車路線...

抗缺工！ 東勢農會力推省工農業 蒜頭播種採收規格化

農村缺工、農工老化依舊存在，雲林縣東勢鄉農會為鼓勵青農返鄉，積極推動「省工農業」，今天和東勢青農聯誼會舉辦省時省工技術研...

儲蓄互助互愛改善生活 嘉義區社員布袋淨灘清淨海洋

慶祝2020年國際儲蓄互助社節，中華民國儲蓄互助協會嘉義區會，上午在嘉義縣布袋鎮小確幸沙灘淨灘，逾百名來自各地互助社員，...

台南黃金海岸列國家風景區 地方殷殷期盼

今年國慶焰火，台南市黃金海岸也吸引大批人潮在此聽潮聲、觀賞煙火，能見度再提高。市議員呂維胤認為，黃金海岸觀光長期遭漠視，...

熱門新聞

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

抗議南鐵東移！聲援者衝交通部 爆流血衝突12人遭壓制

宜蘭暴雨炸1周！對比桃竹苗限水 宜蘭人：心情舒坦

影／南鐵拆遷聲援學生與工人爆口角 慘遭丟磚頭

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。