青農家政班特色食材走秀驚豔 嘉義四健農事家政成果展

嘉義縣農會聯合18鄉鎮市農會，上午移師阿里山公路上愛情大草原，舉辦四健、農事及家政聯合成果展，活動壓軸青農特色食材走秀，搭配家政班員風味入菜的食物日共食，展現農業成果及創意巧思，縣長翁章梁、立委陳明文等來賓到場同樂，熱鬧滾滾。

活動開場朴子等8個農會家政班長輩，表演烏克麗麗、樂曲、戲劇等才藝揭開序幕，會場舉辦四健作業組競賽選拔，分幼初級與中高級會員兩組，內容以農村生產、生活、生態為主軸，與社會、環境和農業推廣連結，透過競賽切磋學習成果。

縣農會理事長邱耀瑞、總幹事黃貞瑜及鄉鎮市農會總幹事參加，壓軸青農特色食材走秀，搭配家政班風味入菜，創意巧思運用各鄉鎮市農特產，取名創意吸引人想吃風味美食。

走秀食材:披紅戴花米老鼠（麻糬）；黃金美人指（黃秋葵）；黑白配、菜頭線佐黑娘媽頂級蔭油；打貓雄禾米壽司；紫蘆筍之戀、富貴雙絲玉羹湯；太保有機米三角飯團、紫米吐司；苦瓜佐泰式醬；阿嬤時代懷舊滋味藕斷絲連（創意拌麵）；福氣黃金南瓜包，茶凍、咖啡凍；柿葉茶；黃金玉米雞肉油飯；桂花綠豆栗子冰糕；杏福金瑤柱（杏鮑菇）。