影／城隍廟送30兩黃金 感謝拱範宮媽祖嘉義市遶境祈福

雲林縣麥寮拱範宮媽祖，今天到嘉義市舉辦「 傳承百年遶境除疫 開山媽祖會諸羅」消災祈福活動，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、拱範宮主委張克中、城隍廟董事長賴永川等人共同上香祈願、消解新冠疫情，嘉義城隍廟還打造30兩黃金匾額贈送拱範宮，表彰兩廟深厚情誼。

麥寮拱範宮有300多年歷史，廟史記載距今百年前(民國9年)，嘉義郊區瘟疫流行，拱範宮三媽曾到嘉義城隍廟敬奉16日，並遶境為民祈福、消災解厄；今年全世界又受新冠疫情影響，拱範宮日前決定今天舉辦「遶境除疫開山媽祖會諸羅活動」，到嘉義市由諸羅媽陪同遶境除疫，今天上午11時在嘉義市燈會廣場舉辦參香祈福儀式。

黃敏惠表示，感謝麥寮拱範宮媽祖 蒞臨嘉義市遶境祈福，這不僅可讓人民感受到百年前的文化歷史，透過媽祖遶境也讓民心更安定、人民倍感幸福。

「媽祖遶境也見證雲嘉兩地友誼！」張麗善說，這次開山媽和三媽來嘉義市遶境，不僅要庇護雲嘉縣市人民健康，也要為目前世界新冠病毒疫情消災解厄，人民能夠安心過生活，經濟才能不斷發展。