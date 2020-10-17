台南社區設站公費流感疫苗 65歲以上、行動不便為對象

今年民眾接種公費流感疫苗相當踴躍，部分地區傳出流感疫苗數量不足，台南市衛生局指出，5日公費流感疫苗開打至今，台南已完成接種27萬1460劑，接種率達54.7%，較同期成長2倍，目前數量都在掌控中，已排定的社區設站不會更改，也不會臨時撤站，市府配合中央，即日起僅針對65歲以上長者以及行動不便者且符合公費疫苗接種對象。

南市衛生局昨晚緊急召開流感疫苗「社區設站」說明會，邀各區里長進行視訊會議，說明疾管署最新公告，也就是今天開始暫緩無高風險慢性病的50到64歲民眾接種公費流感疫苗。

衛生局指出，雖然疾管署規定50到64歲有慢性病等高風險群仍可施打公費疫苗，但台南社區設站不為此資格對象進行接種，50至64歲有慢性病等高風險民眾仍須前往醫療院所施打，請民眾多體諒共同響應「我OK，你先打」。

衛生局表示，目前已不再受理「社區設站」申請，已成功預約的社區則會如期進行，目前排程還有269場；為確保高齡者可獲得疫苗保護力，台南市社區設站僅針對65歲以上長者，以及行動不便者且符合公費疫苗接種對象。

台南各社區設站提供的疫苗數量是依照社區人口數分布狀況而定，市區人口密集的社區都有100劑以上。目前台南已完成接種27萬1460劑，首批送抵的20萬2291劑已用罄，2、3批疫苗都有如期進貨，預計最後一批將在11月5日送達，全市49萬5930劑打完將不再增加。