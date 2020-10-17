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洞房花燭夜才第一次見面 9旬吳萬傳、吳林味牽手76年

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
結婚76年的吳萬傳（前排左四）、吳林味（前排右三）今天接受台南市長黃偉哲（前排左三）鑽石婚表揚。記者鄭維真／攝影
結婚76年的吳萬傳（前排左四）、吳林味（前排右三）今天接受台南市長黃偉哲（前排左三）鑽石婚表揚。記者鄭維真／攝影

台南市社會局今天舉辦鑽石婚表揚活動，其中，來自新化區的吳萬傳、吳林味結婚76年，婚齡最長，育有7名子女，吳萬傳說，即使經過76年，他一樣愛著妻子，也很感謝妻子將一生的青春奉獻給他和家庭，他能做的就是對妻子更加疼惜，互相扶持。

吳萬傳今年97歲，吳林味95歲，當初透過媒人介紹，直到新婚洞房花燭夜才見面。兒女說，當時農村謀生不易，兩老常為三餐、學費傷神，但還是努力讓每個孩子都能受教育，父親常用胳膊讓小孩當單槓挑戰，母親除了做家務之外，也會幫忙農務，替孩子製新衣或補舊衣。

為了不讓吳萬傳辛勞工作，有5名子女完成學業後也從事農業工作，長女則是經營汽車修護廠，次女在國稅局從事公職，目前都已退休。如今，兒女輪流與父母同住，照料父母生活起居，假日也會帶著兩老出遊，目前孫子女有18名，兒孫滿堂。

台南市長黃偉哲今天表揚42對鑽石婚夫妻，黃偉哲說，在高離婚率及年輕人普遍晚婚的現今社會，夫妻能攜手相伴一甲子實在不簡單，市府會更積極推動台南市高齡人口照顧與福利政策，打造友善高齡城市。

鑽石 黃偉哲

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