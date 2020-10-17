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另類媽祖全台遶境 「北港百年藝陣展」佛陀紀念館登場
雲林北港以豐厚的宗教底蘊聞名全台，藝陣文化造就一群優秀傳統工藝師，在雲林縣府與民俗工作者努力下，「北港百年藝陣巡迴展」在各地展出，本月中旬抵達高雄佛陀紀念館。佛館指出，展覽以工藝傳承與歲時節慶為主題，透過傳統工藝與現代工法對話帶給觀眾全新感受，展至12月27日結束。
特展以時代為縱向、歷史當橫向，北港工藝師呈現媽祖出巡意象，展現北港百年白晝時的傳統藝術表演，以及夜晚慶典的藝閣遊行，另復刻北港媽的刻佛，以及北港新生代藝師創作的千里眼、順風耳。此次展覽另結合「北港時尚設計競賽」，台南應用科技大學19位師生團隊共同創作，運用雲林北港古老刺繡技藝，呈現「龍、鳳、獅」為主題創作的三套刺繡時裝，並將北港傳統虎爺的圖騰、媽祖頭冠珠花等宗教文化內涵轉化為最為貼近生活的服飾或配件。
佛館指出，策展人陳俊良和人間國寶洪平順共同發想，百年藝陣展以媽祖繞境儀式和廟宇工藝的豐富內涵，打造「神明就在你身邊，另類的媽祖全台遶境展覽」，高雄展期從昨天起至12月27日在高雄佛光山佛陀紀念館本館第三展覽廳展出，民眾可透過展覽更進一步認識雲林「北港百年藝陣」的文化特色及價值。
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