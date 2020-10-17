影／台南火車節開跑 蒸汽火車之王現身遊客鐵道迷圍觀

台南市政府與台鐵合作舉辦台南火車節系列活動，今天在保安火車站開跑，請來有「蒸汽火車之王」美譽的DT668老火車頭，今明兩天搭載遊客往返永康、善化、後壁等車站，行駛途中車廂還有「時光旅人列車劇場」演出，一早就吸引大批鐵道迷與遊客到保安車站圍觀，非常熱鬧。

台南市政府慶祝台南火車站興建120周年，與台鐵合作舉辦「驛藝生輝：追雲去 經典DT668蒸汽火車週末奔馳」系列活動，上午在保安車站配合老火車頭舉辦「開幕啟航」，市長黃偉哲到場試乘，與老火車頭還有現場民眾合照自拍。

黃偉哲表示，老火車與騎沿線停靠站善化、林鳳營、後壁等歷史車站在那有120週年限量紀念章可以收藏，站外還有街頭藝人演出與特色市集，下午3點還有知名合唱團「動力火車」要在善化火車站前開唱。

台鐵修復的DT668蒸汽火車上午10點17分啟航開往永康、善化車站，明天天自永康開往後壁，供遊客與鐵道迷拍照。