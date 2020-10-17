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影／台南火車節開跑 蒸汽火車之王現身遊客鐵道迷圍觀
台南市政府與台鐵合作舉辦台南火車節系列活動，今天在保安火車站開跑，請來有「蒸汽火車之王」美譽的DT668老火車頭，今明兩天搭載遊客往返永康、善化、後壁等車站，行駛途中車廂還有「時光旅人列車劇場」演出，一早就吸引大批鐵道迷與遊客到保安車站圍觀，非常熱鬧。
台南市政府慶祝台南火車站興建120周年，與台鐵合作舉辦「驛藝生輝：追雲去 經典DT668蒸汽火車週末奔馳」系列活動，上午在保安車站配合老火車頭舉辦「開幕啟航」，市長黃偉哲到場試乘，與老火車頭還有現場民眾合照自拍。
黃偉哲表示，老火車與騎沿線停靠站善化、林鳳營、後壁等歷史車站在那有120週年限量紀念章可以收藏，站外還有街頭藝人演出與特色市集，下午3點還有知名合唱團「動力火車」要在善化火車站前開唱。
台鐵修復的DT668蒸汽火車上午10點17分啟航開往永康、善化車站，明天天自永康開往後壁，供遊客與鐵道迷拍照。
DT6系列是台灣總督府鐵道部及台灣光復後鐵路管理局的客貨兩用過熱式蒸汽機關車，號稱台鐵史上的「最後的蒸汽火車」之一，該系列1939年到1951年間生產37輛。
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